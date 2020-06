Chân dung người phụ nữ đứng sau thành công của Thanh Lam

Thanh Lam sinh năm 1969, là con gái đầu lòng của cố nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương. Theo Nông nghiệp Việt Nam, từ lúc lên 3 tuổi, cô được bố dạy hát và nghe đàn piano. Năm 7 tuổi, Thanh Lam được mẹ dạy chơi đàn thập lục, tập hát các bài dân ca Việt Nam. Ảnh: Giao thông Trong những năm qua, Thanh Lam hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ và có nhiều cống hiến đối với nền âm nhạc Việt Nam. Đến nay, tên tuổi của nữ ca sĩ vẫn hot. Sự thành công hiện tại của Thanh Lam có sự đóng góp không nhỏ của nghệ sĩ Thanh Hương. Ảnh: FBNV Mới đây, trên Gia đình & Xã hội, nghệ sĩ Thanh Hương cho biết, bà cảm thấy vui vẻ khi lui về làm hậu phương vững chắc, hy sinh tất cả để chồng con nổi tiếng. Mẹ đẻ của Thanh Lam nói thêm bà đã chứng kiến tất cả những khó khăn của Thanh Lam và hiểu con xứng đáng với vị trí nghệ thuật hiện tại. Ảnh: FBNVNghệ sĩ Thanh Hương nghĩ rằng Thanh Lam thừa hưởng tinh thần cầu thị của bà. Nữ nghệ sĩ cho biết, hiện tại, dù gần 80 tuổi nhưng bà luôn cập nhật mọi thông tin, xu hướng để tiến bộ với thời đại. Ảnh: Gia đình Việt Nam “Tôi theo dõi nhiều thông tin trên mạng vì biết trong 100 điều lên mạng có 88 điều hỏng song vẫn có hơn 10 cái rất đáng xem, đáng chiêm nghiệm. Tôi chắt lọc để làm kinh nghiệm tư vấn cho con hoặc đơn giản để kể lại cho con cái nghe vì con không có thời gian đọc...". Ảnh: Vietnamnet "...Kết luận rằng, cuộc sống là cả quá trình phấn đấu, thời gian không chờ mình, để thời gian qua đi có nghĩa là cuộc đời bị lùi lại. Thanh Lam cũng hiểu điều đó và không ngừng nghỉ phấn đấu trong cuộc sống và nghệ thuật”, nghệ sĩ Thanh Hương cho hay. Ảnh: Giao thông Thanh Lam từng chia sẻ về sự hy sinh và tình thương vô hạn của mẹ cô dành cho chồng con: “Người khán giả đầu tiên của mỗi ca khúc của ba luôn là mẹ, nhà phê bình cũng là mẹ. Và rồi khi ca khúc ra với công chúng, người khán giả trung thành và yêu thương vô điều kiện trong mỗi đêm diễn của con luôn là mẹ...". Ảnh: Gia đình Việt Nam "...Mẹ đã lấy sự thành công của ba, của các con, của các cháu… làm thành tựu của mình để luôn hy sinh, hy sinh cho sự vô hạn. Để những gì chúng con có được hôm nay đều được thắp lên từ ngọn lửa yêu thương của mẹ. Đó là lý do vì sao những đấng vĩ nhân như Napoleon đại đế đã thốt lên rằng: tương lai của con luôn là công trình của người mẹ", Thanh Lam viết nhân ngày của mẹ năm 2017. Ảnh: FBNV Thanh Lam thừa hưởng đường nét xinh đẹp của nghệ sĩ Thanh Hương. Hiện tại, gần 80 tuổi, mẹ đẻ của Thanh Lam vẫn sang trọng, quý phái. Ảnh: An ninh thủ đô Theo Zing, nghệ sĩ Thanh Hương cho biết, Thanh Lam không sống cùng mẹ và các con nhưng luôn dành thời gian, quan tâm tới mọi người. Nhờ sự quan tâm của con gái và các cháu, nghệ sĩ Thanh Hương đã vơi bớt phần nào nỗi cô đơn khi nhạc sĩ Thuận Yến qua đời. Ảnh: An ninh thủ đô Mời quý độc giả xem video "Nổi da gà khi nghe diva Thanh Lam cất giọng hát ca khúc Ôi quê tôi trong đêm Hoa hậu Việt Nam 2018". Nguồn Sen Vàng Tivi

