Chân dung học trò Anh Thư đăng quang quán quân The Face Vietnam 2023

Chung kết The Face Vietnam 2023 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Huỳnh Tú Anh - học trò của siêu mẫu Anh Thư (ngoài cùng bên trái). Ảnh: FBNV. Tú Anh cạnh tranh ngôi vị cao nhất với Xuân Hạnh, Minh Toại, Phương Vy trong chung kết The Face Vietnam 2023. Tú Anh gây ấn tượng với khả năng làm chủ sân khấu và xử lý trang phục tốt trong hai phần thi. Học trò Anh Thư nỗ lực hết mình để có những bức ảnh đẹp. Tú Anh bất ngờ khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. "Khi bước vào vòng thi tôi đã không bùng nổ như lúc tập luyện, bởi tôi bị tụt đường huyết nên choáng. Sau khi thi xong, tôi vào cánh gà ngồi khóc nhiều lắm. Tôi thấy sau khi mình thi xong, mặt huấn luyện viên Anh Thư có chút buồn, nên tôi cũng thấy buồn", Tú Anh chia sẻ trên Báo Giao Thông. Năm 2022, Tú Anh (trái) dự thi The Face Vietnam nhưng sớm dừng chân. Tham gia The Face Vietnam năm nay, Tú Anh ban đầu không nổi bật. Sau các tập, cô càng tiến bộ. Tú Anh không phải gương mặt quen thuộc với khán giả trước The Face Vietnam 2023. Học trò Anh Thư có hành trình lột xác ngoạn mục để theo đuổi nghề người mẫu. Diện mạo của Tú Anh ngày còn đi học. Với ngôi vị quán quân The Face Vietnam 2023, Tú Anh sẽ có chuyến đi trải nghiệm ở 6 kinh đô thời trang danh giá nhất thế giới gồm Paris, Milan, London, New York, Tokyo và Seoul. Xem video: "Huỳnh Tú Anh đăng quang The Face Vietnam 2023". Nguồn Vietnamnet

