Chân dung CEO Phạm Duy Khánh vướng ồn ào phát ngôn phản cảm

Mới đây, CEO Phạm Duy Khánh bị chỉ trích vì lời phát biểu trong chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Cụ thể, anh nói: "Chúng tôi rất vui mừng chào đón một trận bão lớn nhất từ xưa tới giờ". Giữa ồn ào, Phạm Duy Khánh phân trần rằng anh định nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi cuộc thi vẫn được diễn ra dù Hải Phòng vừa gặp một trận bão lớn nhất từ xưa tới giờ”. Tuy nhiên, với cương vị trưởng BTC, tổng đạo diễn chương trình, anh đã bị phân tâm. Phạm Duy Khánh xin lỗi khán giả. “Dù có thanh minh như thế nào thì lời nói ấy đã vô tình làm tổn thương biết bao người. Khánh thật tâm cúi đầu xin lỗi tất cả và mong được lượng thứ”, anh nói. Theo Gia Đình Việt Nam, Phạm Duy Khánh là một trong những ông bầu trẻ tuổi nhất của showbiz Việt. Nam CEO sinh năm 1992 chia sẻ, sự nghiệp ông bầu của anh bắt đầu có bước ngoặt vào năm 2012 khi hỗ trợ Lại Hương Thảo giành giải nhất Hoa khôi Thể thao 2012. Ngoài Lại Hương Thảo, anh còn giúp đỡ Mai Giang, Chúng Huyền Thanh, Bùi Quỳnh Hoa. CEO Phạm Duy Khánh tham gia nhiều chương trình của công ty Hương Giang.Phạm Duy Khánh và Hương Giang đồng hành trong chương trình The Next Gentleman, Miss International Queen Vietnam, The New Mentor. Cả hai giữ được tình bạn thân thiết. Phạm Duy Khánh kín tiếng về chuyện tình cảm. Xem video: "Hương Giang muốn thử yêu trai trẻ, Anh Thư mở cửa đón phi công". Nguồn Đông Tây Promotion

Mới đây, CEO Phạm Duy Khánh bị chỉ trích vì lời phát biểu trong chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Cụ thể, anh nói: "Chúng tôi rất vui mừng chào đón một trận bão lớn nhất từ xưa tới giờ". Giữa ồn ào, Phạm Duy Khánh phân trần rằng anh định nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi cuộc thi vẫn được diễn ra dù Hải Phòng vừa gặp một trận bão lớn nhất từ xưa tới giờ”. Tuy nhiên, với cương vị trưởng BTC, tổng đạo diễn chương trình, anh đã bị phân tâm. Phạm Duy Khánh xin lỗi khán giả. “Dù có thanh minh như thế nào thì lời nói ấy đã vô tình làm tổn thương biết bao người. Khánh thật tâm cúi đầu xin lỗi tất cả và mong được lượng thứ”, anh nói. Theo Gia Đình Việt Nam, Phạm Duy Khánh là một trong những ông bầu trẻ tuổi nhất của showbiz Việt. Nam CEO sinh năm 1992 chia sẻ, sự nghiệp ông bầu của anh bắt đầu có bước ngoặt vào năm 2012 khi hỗ trợ Lại Hương Thảo giành giải nhất Hoa khôi Thể thao 2012. Ngoài Lại Hương Thảo, anh còn giúp đỡ Mai Giang, Chúng Huyền Thanh, Bùi Quỳnh Hoa. CEO Phạm Duy Khánh tham gia nhiều chương trình của công ty Hương Giang. Phạm Duy Khánh và Hương Giang đồng hành trong chương trình The Next Gentleman, Miss International Queen Vietnam, The New Mentor. Cả hai giữ được tình bạn thân thiết. Phạm Duy Khánh kín tiếng về chuyện tình cảm. Xem video: "Hương Giang muốn thử yêu trai trẻ, Anh Thư mở cửa đón phi công". Nguồn Đông Tây Promotion