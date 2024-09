Chân dung bạn trai song tính của Yên Đan "Đi giữa trời rực rỡ"

Bạn trai của nữ diễn viên Yên Đan, người vào vai Như trong "Đi giữa trời rực rỡ" là Đỗ Nhật Hoàng, một nam diễn viên đầy triển vọng. (Ảnh: FB Yên Đan) Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, nam tính. (Ảnh: FB Yên Đan) Nam diễn viên nổi bật bởi vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai, thân hình săn chắc. (Ảnh: FB Nhật Hoàng) Trên trang cá nhân, Nhật Hoàng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình tứ với bạn gái Yên Đan. (Ảnh: FB Nhật Hoàng) Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Yên Đan cho biết cô cảm thấy may mắn vì luôn được bạn trai ủng hộ, hỗ trợ. (Ảnh: FB Yên Đan) Nhật Hoàng và Yên Đan là một cặp xứng đôi vừa lứa cả về tài năng lẫn nhan sắc. (Ảnh: FB Nhật Hoàng) Nhật Hoàng từng tham gia chương trình "Người ấy là ai" năm 2022. Anh là một nhân vật gây chú ý trong chương trình khi thừa nhận mình là người song tính. (Ảnh: FB Nhật Hoàng) Chia sẻ lý do vì sao quyết định chọn "Người ấy là ai 2022" để công khai mình là người song tính, Nhật Hoàng thẳng thắn chia sẻ: "Nhiều người hay bảo: 'Người song tính thường lăng nhăng, vì thích cả 2 giới!', nhưng theo tôi, người song tính không có gì khác những người trong cộng đồng LGBT và người không trong cộng đồng LGBT cả. Họ cũng sẽ gặp một ai đó, có tình cảm rồi yêu thôi...". (Ảnh: FB Nhật Hoàng)Bạn trai của Yên Đan hiện đang là người mẫu ảnh và diễn viên tự do. Anh còn là một vũ công xuất thân từ vũ đoàn Bước Nhảy. (Ảnh: FB Nhật Hoàng) Nhật Hoàng từng tham gia phim ngắn "Bến bờ xa lắc" (2023), các MV "Vì anh là soái ca" (Đàm Vĩnh Hưng), "Trái tim yếu đuối" (Á hậu Thuý Vân), "Tết xa hoá gần" (Hoà Minzy)... (Ảnh: FB Nhật Hoàng)Xem trailer phim "Đi giữa trời rực rỡ". Nguồn VFC

