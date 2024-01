Chân dung á hậu phủ nhận làm nghề nhạy cảm ở Dubai

Lê Phương Thảo vừa làm rõ công việc của mình giữa loạt tin đồn thất thiệt. Cụ thể, cô được tuyển dụng vào doanh nghiệp có 30 năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thời trang vào tháng 2/2023 ở Dubai. Ảnh: FBNV. Tháng 7/2023, Á hậu Lê Phương Thảo được tuyển dụng vào một tập đoàn ở Miami (Mỹ) kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hàng không, trung tâm thương mại, bất động sản. Ảnh: FBNV. Ngoài thu nhập đều đặn tới từ công việc chính, Phương Thảo còn có lợi nhuận từ một số bất động sản và góp vốn của mình tại Manhattan, Mỹ. Ảnh: FBNV. Nàng hậu nói thêm: “Tất cả hợp đồng làm việc với các công ty, email quá trình tuyển dụng và làm việc tôi đều còn giữ, sẵn sàng cung cấp nếu cần thiết. Tôi hy vọng rằng, status này sẽ làm sáng tỏ các thông tin sai lệch về tôi. Tôi cũng tin những người dùng mạng văn minh sẽ có cái nhìn khách quan nhất. Việc đưa những thông tin vô căn cứ vì thù hằn cá nhân hay câu like đã đi quá xa”. Ảnh: FBNV. Phương Thảo đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị thương hiệu cao cấp tại đại học Regent's University London (Anh) và tốt nghiệp loại xuất sắc tại đại học University of Portsmouth (Anh). Ảnh: FBNV. Phương Thảo từng lọt top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ảnh: FBNV. Chân dài sinh năm 1994 là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Ảnh: FBNV. Phương Thảo từng tiết lộ chi phí thi hoa hậu của mình lên đến 1,3 tỷ. Ảnh: FBNV. Năm 2023, Lê Phương Thảo trở thành tâm điểm của dư luận sau khi đăng tải video trên trang cá nhân TikTok thể hiện quan điểm về "sugar baby". Cụ thể trong video, Phương Thảo chia sẻ: "Mình ủng hộ các bạn nữ làm "sugar baby" nhé miễn là các bạn đừng làm người thứ ba để đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là được rồi. Các bạn cứ yêu những người lớn tuổi hơn mình. Hầu hết bây giờ những người trẻ bản thân còn lo chưa xong, phải lo xây dựng sự nghiệp, đang đi lo kiếm tiền thì chăm sóc cho các bạn kiểu gì...". Ảnh: FBNV. "Ốc không lo nổi mình ốc lại còn đi mang cọc cho rêu. Nếu mà gu của bạn là những người trẻ cho vui thì không nói. Nhưng mà muốn có cuộc sống ổn định và mối quan hệ lâu dài thì kiếm những người lớn tuổi mà yêu. Lấy nhau về đừng để cãi nhau vì tiền thì mệt lắm", Người Lao Động dẫn lời Á hậu Lê Phương Thảo. Ảnh: FBNV. Ngoài ra, Á hậu Phương Thảo từng bị rò rỉ tin nhắn "đụng chạm" Á hậu Thảo Nhi Lê. Cụ thể, Phương Thảo viết: "Thật sự là Nhi không hợp hoa hậu đâu mọi người ạ. Mục đích của Nhi khi đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là để PR cho công việc kinh doanh, chứ không phải vì khát khao hoa hậu. Trao cơ hội ấy cho người có khát khao xứng đáng hơn". Ảnh: FBNV, Thể Thao Văn Hóa.Á hậu Phương Thảo chia sẻ trên Thể thao Văn hóa, lời nhận định về Thảo Nhi từ rất lâu. Cô không muốn nhắc tới vì đã giải thích và bị cắt ghép. Phương Thảo nói thêm, cô viết bình luận dưới góc độ một khán giả và nữ doanh nhân. "Tôi thấy tôi và Nhi có khá nhiều điểm giống nhau nên tôi yêu mến và đánh giá cao Nhi. Chính vì đánh giá cao nên tôi mới nhận định Nhi không hợp làm hoa hậu. Vì làm hoa hậu là khổ nhất: Bị quản lý chặt chẽ, phải ở căn hộ công ty chỉ định… Trong khi làm á hậu vừa có danh hiệu, lại tự do tự tại. Mục đích khi đến với hoa hậu để PR là chuyện bình thường. Bản thân Phương Thảo hay hầu hết các cô gái khi đến với cuộc thi hoa hậu đều để PR theo một khía cạnh nào đó ít hay nhiều. Dưới góc độ làm kinh doanh, điều này là sự khôn ngoan chứ không xấu", Phương Thảo chia sẻ. Ảnh: FBNV. Xem video "Á hậu Phương Thảo catwalk". Nguồn FBNV

Lê Phương Thảo vừa làm rõ công việc của mình giữa loạt tin đồn thất thiệt. Cụ thể, cô được tuyển dụng vào doanh nghiệp có 30 năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thời trang vào tháng 2/2023 ở Dubai. Ảnh: FBNV. Tháng 7/2023, Á hậu Lê Phương Thảo được tuyển dụng vào một tập đoàn ở Miami (Mỹ) kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hàng không, trung tâm thương mại, bất động sản. Ảnh: FBNV. Ngoài thu nhập đều đặn tới từ công việc chính, Phương Thảo còn có lợi nhuận từ một số bất động sản và góp vốn của mình tại Manhattan, Mỹ. Ảnh: FBNV. Nàng hậu nói thêm: “Tất cả hợp đồng làm việc với các công ty, email quá trình tuyển dụng và làm việc tôi đều còn giữ, sẵn sàng cung cấp nếu cần thiết. Tôi hy vọng rằng, status này sẽ làm sáng tỏ các thông tin sai lệch về tôi. Tôi cũng tin những người dùng mạng văn minh sẽ có cái nhìn khách quan nhất. Việc đưa những thông tin vô căn cứ vì thù hằn cá nhân hay câu like đã đi quá xa”. Ảnh: FBNV. Phương Thảo đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị thương hiệu cao cấp tại đại học Regent's University London (Anh) và tốt nghiệp loại xuất sắc tại đại học University of Portsmouth (Anh). Ảnh: FBNV. Phương Thảo từng lọt top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ảnh: FBNV. Chân dài sinh năm 1994 là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Ảnh: FBNV. Phương Thảo từng tiết lộ chi phí thi hoa hậu của mình lên đến 1,3 tỷ. Ảnh: FBNV. Năm 2023, Lê Phương Thảo trở thành tâm điểm của dư luận sau khi đăng tải video trên trang cá nhân TikTok thể hiện quan điểm về "sugar baby". Cụ thể trong video, Phương Thảo chia sẻ: "Mình ủng hộ các bạn nữ làm "sugar baby" nhé miễn là các bạn đừng làm người thứ ba để đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là được rồi. Các bạn cứ yêu những người lớn tuổi hơn mình. Hầu hết bây giờ những người trẻ bản thân còn lo chưa xong, phải lo xây dựng sự nghiệp, đang đi lo kiếm tiền thì chăm sóc cho các bạn kiểu gì...". Ảnh: FBNV. "Ốc không lo nổi mình ốc lại còn đi mang cọc cho rêu. Nếu mà gu của bạn là những người trẻ cho vui thì không nói. Nhưng mà muốn có cuộc sống ổn định và mối quan hệ lâu dài thì kiếm những người lớn tuổi mà yêu. Lấy nhau về đừng để cãi nhau vì tiền thì mệt lắm", Người Lao Động dẫn lời Á hậu Lê Phương Thảo. Ảnh: FBNV. Ngoài ra, Á hậu Phương Thảo từng bị rò rỉ tin nhắn "đụng chạm" Á hậu Thảo Nhi Lê. Cụ thể, Phương Thảo viết: "Thật sự là Nhi không hợp hoa hậu đâu mọi người ạ. Mục đích của Nhi khi đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là để PR cho công việc kinh doanh, chứ không phải vì khát khao hoa hậu. Trao cơ hội ấy cho người có khát khao xứng đáng hơn". Ảnh: FBNV, Thể Thao Văn Hóa. Á hậu Phương Thảo chia sẻ trên Thể thao Văn hóa, lời nhận định về Thảo Nhi từ rất lâu. Cô không muốn nhắc tới vì đã giải thích và bị cắt ghép. Phương Thảo nói thêm, cô viết bình luận dưới góc độ một khán giả và nữ doanh nhân. "Tôi thấy tôi và Nhi có khá nhiều điểm giống nhau nên tôi yêu mến và đánh giá cao Nhi. Chính vì đánh giá cao nên tôi mới nhận định Nhi không hợp làm hoa hậu. Vì làm hoa hậu là khổ nhất: Bị quản lý chặt chẽ, phải ở căn hộ công ty chỉ định… Trong khi làm á hậu vừa có danh hiệu, lại tự do tự tại. Mục đích khi đến với hoa hậu để PR là chuyện bình thường. Bản thân Phương Thảo hay hầu hết các cô gái khi đến với cuộc thi hoa hậu đều để PR theo một khía cạnh nào đó ít hay nhiều. Dưới góc độ làm kinh doanh, điều này là sự khôn ngoan chứ không xấu", Phương Thảo chia sẻ. Ảnh: FBNV. Xem video "Á hậu Phương Thảo catwalk". Nguồn FBNV