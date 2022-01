Bụng tròn ngấn mỡ, vai u, Mai Phương Thúy lột xác ngoạn mục

Năm 2018, Mai Phương Thúy tăng cân không phanh. Cô nặng lên đến 70 kg. Trong một chương trình, cô lộ bụng ngấn mỡ, bắp tay to. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Hoa hậu Việt Nam 2006 không ngừng tập luyện, kiểm soát chế độ ăn uống để lấy lại vóc dáng thon gọn. Ảnh: Zing Mai Phương Thúy lột xác ngoạn mục. Vòng eo của cô trở nên gọn gàng, săn chắc. Ảnh: Dân Việt, FB Mai Phương Thúy Nàng hoa hậu sinh năm 1988 tự tin diện trang phục hở bụng, khoe eo con kiến. Ảnh: FB Mai Phương ThúyMai Phương Thúy sở hữu cơ bụng săn chắc, hiện rõ múi. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Hoa hậu Việt Nam 2006 khoe triệt để vòng hai thon gọn với trang phục cut out ở eo. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Mai Phương Thúy sở hữu cánh tay thon sau quá trình giảm cân. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Nàng hoa hậu hiện tại có chiều cao 1m8 với đôi chân dài 1m18, vòng một và vòng ba khá lớn. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Thân hình đẹp chuẩn đồng hồ cát của Mai Phương Thúy cuốn hút mọi ánh nhìn của người đối diện. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Mai Phương Thúy còn sở hữu khối tài khủng nhờ kinh doanh, dự sự kiện, đóng quảng cáo. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Mai Phương Thúy thừa nhận công việc đầu tư tài chính đem lại thu nhập lớn hơn rất nhiều so với hoạt động showbiz. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Nàng hoa hậu phủ nhận việc giàu nhất showbiz. “Nếu nói tôi giàu nhất showbiz thì không đâu, vì có rất nhiều chị hoa hậu giỏi hơn nhưng họ khiêm tốn, không công bố”, cô nói. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Xem video "Mai Phương Thúy tham dự họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016". Nguồn Sen Vàng

Năm 2018, Mai Phương Thúy tăng cân không phanh. Cô nặng lên đến 70 kg. Trong một chương trình, cô lộ bụng ngấn mỡ, bắp tay to. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Hoa hậu Việt Nam 2006 không ngừng tập luyện, kiểm soát chế độ ăn uống để lấy lại vóc dáng thon gọn. Ảnh: Zing Mai Phương Thúy lột xác ngoạn mục. Vòng eo của cô trở nên gọn gàng, săn chắc. Ảnh: Dân Việt, FB Mai Phương Thúy Nàng hoa hậu sinh năm 1988 tự tin diện trang phục hở bụng, khoe eo con kiến. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Mai Phương Thúy sở hữu cơ bụng săn chắc, hiện rõ múi. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Hoa hậu Việt Nam 2006 khoe triệt để vòng hai thon gọn với trang phục cut out ở eo. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Mai Phương Thúy sở hữu cánh tay thon sau quá trình giảm cân. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Nàng hoa hậu hiện tại có chiều cao 1m8 với đôi chân dài 1m18, vòng một và vòng ba khá lớn. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Thân hình đẹp chuẩn đồng hồ cát của Mai Phương Thúy cuốn hút mọi ánh nhìn của người đối diện. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Mai Phương Thúy còn sở hữu khối tài khủng nhờ kinh doanh, dự sự kiện, đóng quảng cáo. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Mai Phương Thúy thừa nhận công việc đầu tư tài chính đem lại thu nhập lớn hơn rất nhiều so với hoạt động showbiz. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Nàng hoa hậu phủ nhận việc giàu nhất showbiz. “Nếu nói tôi giàu nhất showbiz thì không đâu, vì có rất nhiều chị hoa hậu giỏi hơn nhưng họ khiêm tốn, không công bố”, cô nói. Ảnh: FB Mai Phương Thúy Xem video "Mai Phương Thúy tham dự họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016". Nguồn Sen Vàng