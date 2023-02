Bình An “Đừng làm mẹ cáu” hạnh phúc bên vợ á hậu

Tháng 10/2022, Bình An - Phương Nga tổ chức đám cưới sau vài năm hẹn hò. Nàng á hậu chia sẻ trên Dân Trí, mọi thứ không thay đổi, ngoại trừ việc bây giờ cả hai đã ở chung một nhà "Có nghĩa là, trước đây khi hai người đi chơi thì đều phải sắp xếp thời gian để An đưa em về nhà và sau đó mới về nhà của An. Còn bây giờ hai người mà đi đâu, thậm chí là cả đi làm, đi chơi thì đều có thể muộn hơn một chút, về thẳng nhà của mình và hai người tự sắp xếp thời gian cho nhau. Thời gian cũng linh hoạt hơn nhưng bên cạnh đó cũng cần nhiều thời gian hơn để lo cho gia đình", bà xã Bình An tâm sự. Bình An chia sẻ trên Tiền Phong, anh chủ động nộp quỹ cho Phương Nga giữ, nài nỉ vợ quản tiền cho mình dù nàng hậu đề nghị độc lập tài chính, tiền ai người đó tiêu. Phương Nga luôn được Bình An yêu thương, chiều chuộng. Nam diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" cho biết, anh chiều theo mọi sở thích của vợ như nghe nhạc Hàn Quốc, nuôi mèo. Bình An vốn ám ảnh, dị ứng với mèo. Nam diễn viên phim "Đừng làm mẹ cáu" chấp nhận dành thời gian của tuần trăng mặt để cùng vợ xem nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink biểu diễn. Phương Nga hạnh phúc khi xem show diễn nhóm nhạc yêu thích cùng chồng. Trong cuộc phỏng vấn với Người đưa tin trước khi cưới, Phương Nga cho hay, biết tính cô hay ghen, nên Bình An luôn giữ chừng mực trong các mối quan hệ. Bình An từng tiết lộ các cảnh nóng trong phim Phương Nga đều biết và chuẩn bị tinh thần trước. Anh biết rằng Phương Nga có ghen nhưng chỉ ở mức chừng mực, thực tế, cô luôn tôn trọng và thấu hiểu cho đặc thù công việc của Bình An. Phương Nga được bố mẹ chồng yêu thương. Nàng hậu chia sẻ trên Thể thao Văn hóa về gia đình chồng: "Tôi rất may mắn khi bố mẹ và em gái của Bình An đều là những người rất dễ tính và hiền lành. Mọi người đối xử với tôi rất tốt và tôi cũng dùng sự chân thành, tôn trọng dành cho gia đình Bình An. Bố mẹ thật sự rất yêu thương con trai và con dâu. Chính vì vậy, tôi không phải đối mặt với các mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu thường thấy trên mạng". Xem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC

