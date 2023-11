Bị chê “ngạo mạn” ở “Chị đẹp”, ngoài đời Hồng Nhung thế nào?

Gần đây, diva Hồng Nhung vướng ồn ào “ngạo mạn” ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sự việc xuất phát từ hành động cô gác chân lên tấm bảng viết tên hit Nếu anh đi cũng như bất ngờ đặt câu hỏi với ban cố vấn "Chị còn được chấm cả điểm à. Từ hồi 15 tuổi đến bây giờ mới có người chấm điểm chị đấy". Ảnh: FBNV. Phía Hồng Nhung cho biết, do bất cẩn, cô gác chân lên biển tên bài hát. Nữ ca sĩ phủ nhận cao ngạo. “Chỉ có những fan ruột mới hiểu, còn trên chương trình phát Youtube đại chúng, nếu có bị suy luận cách khác cũng là có lý do rồi. Nếu được làm lại, tôi sẽ không làm thế!”, nữ ca sĩ cho hay. Ảnh: FBNV. Về phát ngôn liên quan đến việc bị chấm điểm, Hồng Nhung giải thích: “Khi chuyện trò với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, tôi vô tư trêu đùa. Tuy nhiên, nhiều người hiểu là đang nói thật, thành ra chảnh chọe". "Cô Bống" nói thêm: "Tôi có ý đùa cho vui và cũng thể hiện các ca sĩ đã thành danh lâu năm sẵn sàng có mặt trong show truyền hình kiểu có thi đấu, chứ làm sao có chuyện nói dối là chỉ đi thi hát có mỗi một lần trước đó lúc 15 tuổi. Nhưng thôi đành, đã lên truyền hình thì có người hiểu các ý khác nhau âu cũng là chuyện thường tình. Ta cứ chân thành, hết lòng với tiết mục của mình và đồng đội. Thỉnh thoảng vẫn có thể hài hước tí cũng làm không khí vui hơn". Ảnh: FBNV. Hồng Nhung không ít lần gây cười cho khán giả bởi sự hài hước. Theo Vietnamnet, năm 2019, trong đêm nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ, cô chia sẻ: "Khi Hồng Nhung 15 tuổi được gặp chú Dương Thụ, tính ra cũng lâu lắm rồi cỡ phải 15 năm”. Ảnh: VTV. Biết tuổi thật của Hồng Nhung gần 50, khán giả bật cười. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục trêu đùa khán giả: “Tại sao khán giả lại cười? Có phải vì có một sự nói dối nhẹ ở đây chăng?... Nhung cứ tưởng các khán giả đi xem giỏi văn ai ngờ giỏi cả toán”. Ảnh: VTV. Theo Dân Việt, năm 2020, trong buổi họp báo ra mắt CD Tuổi thơ tôi, Hồng Nhung tiết lộ cô từng gặp bác sĩ Hùng trước cả Thanh Lam. “Khi nghe tin Lam yêu người đó tôi vừa bất ngờ nhưng cũng mừng cho bạn. Bây giờ thi thoảng tôi vẫn trêu Lam: ''May cho mày quá, tao mà cua ông ý trước thì mày nghỉ". Lam cũng cười rồi bảo: ''Thôi tôi lạy bà''”, Hồng Nhung kể. Ảnh: Dân Việt. Theo Tiền Phong năm 2018, trong liveshow Câu chuyện Bằng Kiều - Trái tim không ngủ yên, Bằng Kiều cho biết anh vừa hát hai bản hit đầu tiên của anh. Hồng Nhung "cướp" lời luôn "Ơ hay, thế đấy chẳng phải là hai bài hit của Hồng Nhung đó sao?". Bằng Kiều lúng túng rồi chống chế rằng là người nhà, họ hàng nên ai hát cũng được và bản hit của ai cũng được. Ảnh: Tiền Phong. Hồng Nhung còn trêu đùa rằng Bằng Kiều là siêu cướp bài hit, cứ ca sĩ nào có bài hit mà cho Bằng Kiều hát lại, y như rằng khán giả nghe Bằng Kiều hát nhiều hơn. Ảnh: Tiền Phong. Hồng Nhung giữ được tình bạn đẹp với nhiều ca sĩ như Mỹ Tâm, Quang Linh, Quang Dũng. Gần đây, các nghệ sĩ tụ tập tại nhà mới của Hồng Nhung. Nữ diva cho hay: “Ân hận là đã bị chia xa một thời gian thật lâu (thường chỉ gặp online suốt một thời COVID-19). Hội hứa từ giờ sẽ phất cờ trở lại. Những cá nhân rất cá tính mà hòa hợp được cả quãng thời gian tính bằng con số thập kỷ quả là điều may mắn”. Ảnh: FBNV. Xem video "Hồng Nhung vô tình để lộ mặt bạn trai". Nguồn Vietnamnet

Gần đây, diva Hồng Nhung vướng ồn ào “ngạo mạn” ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sự việc xuất phát từ hành động cô gác chân lên tấm bảng viết tên hit Nếu anh đi cũng như bất ngờ đặt câu hỏi với ban cố vấn "Chị còn được chấm cả điểm à. Từ hồi 15 tuổi đến bây giờ mới có người chấm điểm chị đấy". Ảnh: FBNV. Phía Hồng Nhung cho biết, do bất cẩn, cô gác chân lên biển tên bài hát. Nữ ca sĩ phủ nhận cao ngạo. “Chỉ có những fan ruột mới hiểu, còn trên chương trình phát Youtube đại chúng, nếu có bị suy luận cách khác cũng là có lý do rồi. Nếu được làm lại, tôi sẽ không làm thế!”, nữ ca sĩ cho hay. Ảnh: FBNV. Về phát ngôn liên quan đến việc bị chấm điểm, Hồng Nhung giải thích: “Khi chuyện trò với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, tôi vô tư trêu đùa. Tuy nhiên, nhiều người hiểu là đang nói thật, thành ra chảnh chọe". " Cô Bống " nói thêm: "Tôi có ý đùa cho vui và cũng thể hiện các ca sĩ đã thành danh lâu năm sẵn sàng có mặt trong show truyền hình kiểu có thi đấu, chứ làm sao có chuyện nói dối là chỉ đi thi hát có mỗi một lần trước đó lúc 15 tuổi. Nhưng thôi đành, đã lên truyền hình thì có người hiểu các ý khác nhau âu cũng là chuyện thường tình. Ta cứ chân thành, hết lòng với tiết mục của mình và đồng đội. Thỉnh thoảng vẫn có thể hài hước tí cũng làm không khí vui hơn". Ảnh: FBNV. Hồng Nhung không ít lần gây cười cho khán giả bởi sự hài hước. Theo Vietnamnet, năm 2019, trong đêm nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ, cô chia sẻ: "Khi Hồng Nhung 15 tuổi được gặp chú Dương Thụ, tính ra cũng lâu lắm rồi cỡ phải 15 năm”. Ảnh: VTV. Biết tuổi thật của Hồng Nhung gần 50, khán giả bật cười. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục trêu đùa khán giả: “Tại sao khán giả lại cười? Có phải vì có một sự nói dối nhẹ ở đây chăng?... Nhung cứ tưởng các khán giả đi xem giỏi văn ai ngờ giỏi cả toán”. Ảnh: VTV. Theo Dân Việt, năm 2020, trong buổi họp báo ra mắt CD Tuổi thơ tôi, Hồng Nhung tiết lộ cô từng gặp bác sĩ Hùng trước cả Thanh Lam. “Khi nghe tin Lam yêu người đó tôi vừa bất ngờ nhưng cũng mừng cho bạn. Bây giờ thi thoảng tôi vẫn trêu Lam: ''May cho mày quá, tao mà cua ông ý trước thì mày nghỉ". Lam cũng cười rồi bảo: ''Thôi tôi lạy bà''”, Hồng Nhung kể. Ảnh: Dân Việt. Theo Tiền Phong năm 2018, trong liveshow Câu chuyện Bằng Kiều - Trái tim không ngủ yên, Bằng Kiều cho biết anh vừa hát hai bản hit đầu tiên của anh. Hồng Nhung "cướp" lời luôn "Ơ hay, thế đấy chẳng phải là hai bài hit của Hồng Nhung đó sao?". Bằng Kiều lúng túng rồi chống chế rằng là người nhà, họ hàng nên ai hát cũng được và bản hit của ai cũng được. Ảnh: Tiền Phong. Hồng Nhung còn trêu đùa rằng Bằng Kiều là siêu cướp bài hit, cứ ca sĩ nào có bài hit mà cho Bằng Kiều hát lại, y như rằng khán giả nghe Bằng Kiều hát nhiều hơn. Ảnh: Tiền Phong. Hồng Nhung giữ được tình bạn đẹp với nhiều ca sĩ như Mỹ Tâm, Quang Linh, Quang Dũng. Gần đây, các nghệ sĩ tụ tập tại nhà mới của Hồng Nhung. Nữ diva cho hay: “Ân hận là đã bị chia xa một thời gian thật lâu (thường chỉ gặp online suốt một thời COVID-19). Hội hứa từ giờ sẽ phất cờ trở lại. Những cá nhân rất cá tính mà hòa hợp được cả quãng thời gian tính bằng con số thập kỷ quả là điều may mắn”. Ảnh: FBNV. Xem video "Hồng Nhung vô tình để lộ mặt bạn trai". Nguồn Vietnamnet