Bắt bài “tẩy trắng” của Hiền Hồ và loạt sao Việt vướng scandal

Tháng 3/2022, Hiền Hồ vướng ồn ào đời tư khi lộ ảnh thân thiết bên đại gia đã có gia đình Hồ Nhân. Giữa lùm xùm, Hiền Hồ khóa các trang cá nhân, không lộ diện cũng không lên tiếng. Ảnh: FBNV Dường như để ồn ào đời tư tạm lắng xuống, 1 tháng sau, Hiền Hồ mới lên tiếng. Nữ ca sĩ biện minh rằng cô giữ im lặng vì muốn dành sự tôn trọng riêng tư cho tất cả những người liên quan, chứ không phải có ý định né tránh. Ngoài ra, sau 1 tháng, quá suy sụp và khủng hoảng tinh thần, cô mới lấy lại bình tĩnh. Ngoài cho biết vì sao không lên tiếng trong 1 tháng, Hiền Hồ nhận sai và xin lỗi. Ảnh: FBNV Những tưởng Hiền Hồ sẽ ở ẩn trong một thời gian dài thì mới đây, Hiền Hồ tái xuất showbiz. Nữ ca sĩ đã biểu diễn trong một đêm nhạc. Theo Zing, một nguồn tin cho rằng sau đêm nhạc, Hiền Hồ sẽ phát hành sản phẩm mới. Ảnh: FBNV Trước Hiền Hồ, một số sao Việt cũng lựa chọn chiêu thức giữ im lặng, sau đó xin lỗi, tiếp đó ở ẩn và trở lại. Jack là một trong số đó. Tháng 8/2021, Jack bị 2 tình cũ T.V và Thiên An tố lăng nhăng. Thiên An khẳng định trong thời gian cô mang bầu con chung, Jack vẫn qua lại với 2-3 cô gái khác. Thiên An còn tố Jack bỏ bê con. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Sau chuỗi ngày giữ im lặng, Jack thừa nhận có con với Thiên An. Ngoài ra, anh khẳng định trong thời gian này, anh không hẹn hò với bất kỳ ai. Nam ca sĩ còn gửi lời xin lỗi đến đối tác, công ty và người hâm mộ. Sau tâm thư, Jack ở ẩn. Ảnh: FBNV Đến tháng 7/2022, Jack tái xuất. Anh tung MV "Ngôi sao cô đơn". Ảnh: Người lao động Khoảng tháng 11/2020, khi bị lập hội nhóm antifan với số lượng khủng, Hương Giang yêu cầu nhóm kín này dừng việc tấn công trên mạng. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn đối chất với một antifan - người phụ nữ sống cùng chung cư với Hương Giang đặt điều nữ ca sĩ chảnh chọe khi đi thang máy, vu khống làm nghề nhạy cảm trước khi chuyển giới. Ảnh: FBNV Hành động quyết liệt của Hương Giang với antifan gây ra phản ứng ngược. Lượng antifan ngày càng tăng và ra sức tấn công các chương trình, nhãn hàng có tên Hương Giang. Giống Hiền Hồ và Jack, Hương Giang cũng giữ im lặng một thời gian rồi mới lên tiếng xin lỗi. Ảnh: FBNV Đến đầu tháng 12/2020, Hương Giang chia sẻ bộ ảnh mới kèm thông báo xuất hiện chính thức trong chương trình truyền hình thực tế Đại sứ hoàn mỹ. Nữ ca sĩ thản nhiên hoạt động giải trí như chưa hề có lùm xùm. Ảnh: FBNV Nắm bắt được chiêu “tẩy trắng” của sao Việt, khán giả phản ứng gay gắt. MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack nhận 1 triệu lượt không thích, trong khi chỉ có 600 lượt thích. Hiền Hồ bị "ném đá" dữ dội sau khi tái xuất. Ảnh: FBNV Xem video "Hiền Hồ bị nghi hát nhép". Nguồn Zing

Tháng 3/2022, Hiền Hồ vướng ồn ào đời tư khi lộ ảnh thân thiết bên đại gia đã có gia đình Hồ Nhân. Giữa lùm xùm, Hiền Hồ khóa các trang cá nhân, không lộ diện cũng không lên tiếng. Ảnh: FBNV Dường như để ồn ào đời tư tạm lắng xuống, 1 tháng sau, Hiền Hồ mới lên tiếng. Nữ ca sĩ biện minh rằng cô giữ im lặng vì muốn dành sự tôn trọng riêng tư cho tất cả những người liên quan, chứ không phải có ý định né tránh. Ngoài ra, sau 1 tháng, quá suy sụp và khủng hoảng tinh thần, cô mới lấy lại bình tĩnh. Ngoài cho biết vì sao không lên tiếng trong 1 tháng, Hiền Hồ nhận sai và xin lỗi. Ảnh: FBNV Những tưởng Hiền Hồ sẽ ở ẩn trong một thời gian dài thì mới đây, Hiền Hồ tái xuất showbiz . Nữ ca sĩ đã biểu diễn trong một đêm nhạc. Theo Zing, một nguồn tin cho rằng sau đêm nhạc, Hiền Hồ sẽ phát hành sản phẩm mới. Ảnh: FBNV Trước Hiền Hồ, một số sao Việt cũng lựa chọn chiêu thức giữ im lặng, sau đó xin lỗi, tiếp đó ở ẩn và trở lại. Jack là một trong số đó. Tháng 8/2021, Jack bị 2 tình cũ T.V và Thiên An tố lăng nhăng. Thiên An khẳng định trong thời gian cô mang bầu con chung, Jack vẫn qua lại với 2-3 cô gái khác. Thiên An còn tố Jack bỏ bê con. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Sau chuỗi ngày giữ im lặng, Jack thừa nhận có con với Thiên An. Ngoài ra, anh khẳng định trong thời gian này, anh không hẹn hò với bất kỳ ai. Nam ca sĩ còn gửi lời xin lỗi đến đối tác, công ty và người hâm mộ. Sau tâm thư, Jack ở ẩn. Ảnh: FBNV Đến tháng 7/2022, Jack tái xuất. Anh tung MV "Ngôi sao cô đơn". Ảnh: Người lao động Khoảng tháng 11/2020, khi bị lập hội nhóm antifan với số lượng khủng, Hương Giang yêu cầu nhóm kín này dừng việc tấn công trên mạng. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn đối chất với một antifan - người phụ nữ sống cùng chung cư với Hương Giang đặt điều nữ ca sĩ chảnh chọe khi đi thang máy, vu khống làm nghề nhạy cảm trước khi chuyển giới. Ảnh: FBNV Hành động quyết liệt của Hương Giang với antifan gây ra phản ứng ngược. Lượng antifan ngày càng tăng và ra sức tấn công các chương trình, nhãn hàng có tên Hương Giang. Giống Hiền Hồ và Jack, Hương Giang cũng giữ im lặng một thời gian rồi mới lên tiếng xin lỗi. Ảnh: FBNV Đến đầu tháng 12/2020, Hương Giang chia sẻ bộ ảnh mới kèm thông báo xuất hiện chính thức trong chương trình truyền hình thực tế Đại sứ hoàn mỹ. Nữ ca sĩ thản nhiên hoạt động giải trí như chưa hề có lùm xùm. Ảnh: FBNV Nắm bắt được chiêu “tẩy trắng” của sao Việt, khán giả phản ứng gay gắt. MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack nhận 1 triệu lượt không thích, trong khi chỉ có 600 lượt thích. Hiền Hồ bị "ném đá" dữ dội sau khi tái xuất. Ảnh: FBNV Xem video "Hiền Hồ bị nghi hát nhép". Nguồn Zing