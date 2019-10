Bao lần bị "ném đá", Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa chừa thói ngông!

Đàm Vĩnh Hưng đang là cái tên gây ồn ào sau khi đăng trên Facebook dòng trạng thái với nội dung bị cho là kích động bạo lực. Sự việc xuất phát từ việc mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh anh Đoàn Văn Tí say rượu đánh con. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ clip anh Đoàn Văn Tí đồng thời tuyên bố treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát vào mặt người đàn ông này. Nhanh chóng, chia sẻ của Mr Đàm gây tranh cãi trong dư luận. Trước ồn ào treo thưởng việc hành hung người cha bạo hành con, Đàm Vĩnh Hưng đã có không ít phát ngôn có phần chợ búa. Cuối tháng 4/2019, một tài khoản Facebook chia sẻ bức ảnh Mr Đàm chụp cùng một nhóm người kèm dòng chú thích: "Trong bức ảnh này, giờ ai nổi tiếng hơn ai nhỉ?". Sẽ không có gì đáng nói nếu nhóm người chụp cùng Đàm Vĩnh Hưng không có ông Nguyễn Hữu Linh - người bị cơ quan công an quận 4 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố trong vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy. Về phía Mr Đàm, anh bức xúc yêu cầu tài khoản Facebook xóa bài trong 24 giờ nếu không sẽ "xử" vì cho rằng tài khoản này ám chỉ nam ca sĩ thân thiết với ông Nguyễn Hữu Linh. Sau khi tài khoản này gỡ bài, Đàm Vĩnh Hưng lại có phát ngôn gây sốc. Nam ca sĩ viết: “Game gì mà kết đoản hậu vậy trời? Chưa được một tiếng. Muốn thử phép thuật thì tao cho thử...". Đáng chú ý, Mr Đàm nhấn mạnh “Đàm Vĩnh Hưng là vùng đất cấm”. Năm 2013, trong một bài phỏng vấn, cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nhận xét Đàm Vĩnh Hưng chỉ là ca sĩ hát lót hạng C hay Đàm Vĩnh Hưng không phải là ca sĩ đúng nghĩa, đừng hát nhạc của mình. Về phía mình, Mr Đàm đáp trả nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 gay gắt. Ảnh: Thể thao văn hóa Đàm Vĩnh Hưng thậm chí còn ám chỉ cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là "ngụy quân tử" khiến khán giả bức xúc. Vụ lùm xùm chỉ khép lại khi “ông hoàng nhạc Việt” tìm đến nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để nói lời xin lỗi. Ảnh: Ngôi sao Cũng trong năm 2013, Mr Đàm bị ném đá vì mặc chiếc áo có tấm biển đề tên bác sĩ Cát Tường khiến nhiều người nhớ tới vụ bác sĩ thẩm mỹ vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng. Trước những ý kiến trái chiều, Mr Đàm phát ngôn gây sốc. Ảnh: Zing “Ai không hiểu, đang chỉ trích, chửi bới tôi, tôi xin nhắn nhủ họ: cách tốt nhất để một ai đó chìm vào quên lãng, là đừng bao giờ thèm đả động đến họ. Được mọi người quan tâm, tôi thấy mình đang hot hơn bao giờ hết trong suốt 16 năm qua”, Đàm Vĩnh Hưng nói. Ảnh: Đời sống pháp luật Năm 2015, Đàm Vĩnh Hưng hết chỉ trích Quang Lê "chơi bẩn", nẫng tay trên khi dụ dỗ chàng trai bán kẹo kéo Trọng Nghĩa lại đăng đàn chửi xéo Quang Lê hèn, xảo trá. Cuộc khẩu chiến khiến hình ảnh của Mr Đàm lẫn Quang Lê đều bị ảnh hưởng. Ảnh: 24h Mr Đàm còn có những lần chơi ngông. Không ít lần “ông hoàng nhạc Việt” chứng tỏ mức độ chịu chơi qua bộ sưu tập nhẫn kim cương tiền tỷ, giày dép, trang phục hàng hiệu chất cao như núi. Ảnh: Zing Độ ngông của Đàm Vĩnh Hưng còn được thể hiện qua căn biệt thự 3 triệu USD anh đang sống. Có lần, nam ca sĩ tuyên bố ai chê nhà anh chỗ nào anh đập ngay chỗ đó. Ngoài ra, mỗi năm dịp Giáng sinh, Mr Đàm trang hoàng biệt thự, đón khán giả đến thăm. Mời quý độc giả xem video "Vũ Hà vô tình hé lộ nhẫn kim cương không phải của Đàm Vĩnh Hưng". Nguồn Youtube

