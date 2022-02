Bà xã đại gia của Quý Bình khoe được chồng chiều như công chúa

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Ngọc Tiền cập nhật ảnh đại diện đồng thời khoe được ông xã Quý Bình chiều chuộng. "Năm mới hạnh phúc, vui cười mỗi ngày. Ngày nào em cũng tận hưởng sự nuông chiều như công chúa, hoàng hậu, quý phi", nữ doanh nhân viết. Trước đó, vào tháng 12/2021, bà xã của Quý Bình khoe loạt ảnh cưới vào tháng 12/2020. Doanh nhân Ngọc Tiền bật mí, 3 chiếc váy cưới do Quý Bình đặt may riêng. Nữ doanh nhân chia sẻ loạt ảnh đón dâu. "Ngày 12, tháng 12 kỷ niệm ngày đón dâu. Tròn 1 năm được ba má cho con làm vợ Quý Bình.

Hạnh phúc 1 năm được thêm bội phần", cô viết. Cũng trong tháng 12/2021, Quý Bình đăng quá khứ và hiện tại kỷ niệm 1 năm về chung nhà với vợ đại gia. Doanh nhân Ngọc Tiền vướng nghi vấn mang thai khi cô trông phát tướng với vòng 2 to thấy rõ. Quý Bình ngầm xác nhận có tin vui khi cảm ơn những bình luận chúc mừng gia đình Quý Bình sắp có thành viên mới.Vợ chồng Quý Bình có 3 năm hẹn hò bí mật trước khi về chung một nhà. Doanh nhân Ngọc Tiền từng khoe Quý Bình là người chồng, người cha tốt. “Anh, người đàn ông luôn giữ lửa trong gia đình, dứt khoát trong hành xử và bản lĩnh đầy đủ của 1 người chồng, người cha. Yêu thương, che chở vợ con là vô bờ bến, thay đổi cái tính ngông của vợ và dạy con là khỏi phải bàn tới luôn", nữ đại gia viết. Doanh nhân Ngọc Tiền đăng tải hình ảnh Quý Bình thân thiết với hai con riêng của cô. Xem video "Đám cưới của Quý Bình". Nguồn Zing

