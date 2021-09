Antifan công kích, trù ẻo, Lý Nhã Kỳ “trả miếng” thế nào?

Mới đây, Lý Nhã Kỳ bị bịa đặt phát ngôn “khán giả ít học”. Dù nữ diễn viên làm rõ sự việc nhưng antifan vẫn công kích, thậm chí trù ẻo cô “không sinh được con”. Lý Nhã Kỳ rất bức xúc trước những bình luận kém duyên. Lý Nhã Kỳ đáp trả antifan: “Thấy Facebook nhìn học hành đàng hoàng mà sao chữ nghĩa đọc thiếu trước thiếu sau vậy. Muốn ghen tỵ hay hại người ta nên dùng cái đầu trước khi dùng cái miệng và tay đi cào bàn phím nha", "Tên Facebook của bạn là bình tĩnh sống mà sao bạn bình luận thô lỗ vậy. Muốn chửi nên kiểm tra thông tin đúng sự thật không rồi lên tiếng”. Cách đây ít ngày, Lý Nhã Kỳ cũng có màn đáp trả cao tay với antifan chê cô già nua, xập xệ ở tuổi 39. Nữ diễn viên phản hồi bình luận của antifan: “Em ơi, em bán mỹ phẩm mà cái mặt không đẹp thì cũng nên để cái tâm đẹp khách mới mua nha. Nhìn em cũng không trẻ lắm nên chăm sóc sắc đẹp bản thân em trước rồi đi qua nhà người khác chê nha em. Chúc em may mắn với gương mặt không đẹp và cái tâm thì nứt mẻ nha". Mùa dịch, Lý Nhã Kỳ thường xuyên khoe ảnh ăn ngon vì vậy cô bị một số khán giả chỉ trích. Một antifan bình luận: “Là người của công chúng mà đăng hình trong lúc dịch bệnh thế này thì không được mãn nhãn lắm. Không biết fan hâm mộ nghĩ sao trong khi họ đang thiếu thốn tùm lum”. Lý Nhã Kỳ liền đáp trả: “Vậy nên đăng cái này hả bạn. Mùa dịch ai cũng khó khăn theo hoàn cảnh khác nhau nhưng không có nghĩa bạn bắt ai cũng phải tiêu cực mới phù hợp nha”. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Ngôi sao, Lý Nhã Kỳ chia sẻ thêm: “Nếu chỉ vì tôi post những hình ảnh đẹp không vừa lòng các bạn mà bay vào chỉ trích tôi sống vô cảm là rất vô lý. Không ai có quyền can thiệp vào cuộc sống và sở thích người khác nếu điều đó không vi phạm pháp luật. Tôi muốn lên tiếng để khán giả đừng bao giờ nghĩ cứ thích chửi nghệ sĩ thì chửi và đã chửi thì nghệ sĩ phải chịu đựng tất cả với lý do đã làm người của công chúng thì phải chấp nhận cả khen chê lẫn yêu ghét”. Mùa dịch, Lý Nhã Kỳ bị antifan công kích về từ thiện. Một antifan bình luận: "Cả nước đang gồng mình chống dịch. Khoe tâm đức cùng với mọi người dân chia sẻ nhiều người nghèo khổ quá, còn mình suốt ngày khoe khoang". Lý Nhã Kỳ liền phản hồi: "Xin lỗi nha, tôi làm công đức tôi cũng không khoe và cũng không cần báo cáo cho chị biết nha. Còn đây là cảm xúc của tôi với bạn bè chứ không khoe chị nha. Chị bớt lại giúp". Ngoài ra, để đáp trả antifan, Lý Nhã Kỳ còn chia sẻ thư cảm ơn và bằng giấy khen từ Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 3, TP.HCM vì có nhiều đóng góp trong công tác thiện nguyện mùa dịch. Cách đây không lâu, khi một số cư dân mạng thúc giục Lý Nhã Kỳ lấy chồng sinh con và thắc mắc vì sao cô không làm mẹ để có em bé bế bồng chứ lại đi bế cún cưng, nữ diễn viên tỏ ra khá bức xúc. Lý Nhã Kỳ cho biết: “Không phải chuyện của bạn và gia đình bạn thì nên bớt nhiều chuyện lại". Antifan còn từng công kích Lý Nhã Kỳ "cố tình bẻ giọng, rặn chữ, nói có phần trịnh trọng khiến người khác khó chịu”. Nữ diễn viên khẳng định cách nói của cô chậm, có phần ngọng và đớt đớt chứ không phải cố tình nói điệu. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Lý Nhã Kỳ dự sự kiện". Nguồn FB Lý Nhã Kỳ

Mới đây, Lý Nhã Kỳ bị bịa đặt phát ngôn “khán giả ít học”. Dù nữ diễn viên làm rõ sự việc nhưng antifan vẫn công kích, thậm chí trù ẻo cô “không sinh được con”. Lý Nhã Kỳ rất bức xúc trước những bình luận kém duyên. Lý Nhã Kỳ đáp trả antifan: “Thấy Facebook nhìn học hành đàng hoàng mà sao chữ nghĩa đọc thiếu trước thiếu sau vậy. Muốn ghen tỵ hay hại người ta nên dùng cái đầu trước khi dùng cái miệng và tay đi cào bàn phím nha", "Tên Facebook của bạn là bình tĩnh sống mà sao bạn bình luận thô lỗ vậy. Muốn chửi nên kiểm tra thông tin đúng sự thật không rồi lên tiếng”. Cách đây ít ngày, Lý Nhã Kỳ cũng có màn đáp trả cao tay với antifan chê cô già nua, xập xệ ở tuổi 39. Nữ diễn viên phản hồi bình luận của antifan: “Em ơi, em bán mỹ phẩm mà cái mặt không đẹp thì cũng nên để cái tâm đẹp khách mới mua nha. Nhìn em cũng không trẻ lắm nên chăm sóc sắc đẹp bản thân em trước rồi đi qua nhà người khác chê nha em. Chúc em may mắn với gương mặt không đẹp và cái tâm thì nứt mẻ nha". Mùa dịch, Lý Nhã Kỳ thường xuyên khoe ảnh ăn ngon vì vậy cô bị một số khán giả chỉ trích. Một antifan bình luận: “Là người của công chúng mà đăng hình trong lúc dịch bệnh thế này thì không được mãn nhãn lắm. Không biết fan hâm mộ nghĩ sao trong khi họ đang thiếu thốn tùm lum”. Lý Nhã Kỳ liền đáp trả: “Vậy nên đăng cái này hả bạn. Mùa dịch ai cũng khó khăn theo hoàn cảnh khác nhau nhưng không có nghĩa bạn bắt ai cũng phải tiêu cực mới phù hợp nha”. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Ngôi sao, Lý Nhã Kỳ chia sẻ thêm: “Nếu chỉ vì tôi post những hình ảnh đẹp không vừa lòng các bạn mà bay vào chỉ trích tôi sống vô cảm là rất vô lý. Không ai có quyền can thiệp vào cuộc sống và sở thích người khác nếu điều đó không vi phạm pháp luật. Tôi muốn lên tiếng để khán giả đừng bao giờ nghĩ cứ thích chửi nghệ sĩ thì chửi và đã chửi thì nghệ sĩ phải chịu đựng tất cả với lý do đã làm người của công chúng thì phải chấp nhận cả khen chê lẫn yêu ghét”. Mùa dịch, Lý Nhã Kỳ bị antifan công kích về từ thiện. Một antifan bình luận: "Cả nước đang gồng mình chống dịch. Khoe tâm đức cùng với mọi người dân chia sẻ nhiều người nghèo khổ quá, còn mình suốt ngày khoe khoang". Lý Nhã Kỳ liền phản hồi: "Xin lỗi nha, tôi làm công đức tôi cũng không khoe và cũng không cần báo cáo cho chị biết nha. Còn đây là cảm xúc của tôi với bạn bè chứ không khoe chị nha. Chị bớt lại giúp". Ngoài ra, để đáp trả antifan, Lý Nhã Kỳ còn chia sẻ thư cảm ơn và bằng giấy khen từ Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 3, TP.HCM vì có nhiều đóng góp trong công tác thiện nguyện mùa dịch. Cách đây không lâu, khi một số cư dân mạng thúc giục Lý Nhã Kỳ lấy chồng sinh con và thắc mắc vì sao cô không làm mẹ để có em bé bế bồng chứ lại đi bế cún cưng, nữ diễn viên tỏ ra khá bức xúc. Lý Nhã Kỳ cho biết: “Không phải chuyện của bạn và gia đình bạn thì nên bớt nhiều chuyện lại". Antifan còn từng công kích Lý Nhã Kỳ "cố tình bẻ giọng, rặn chữ, nói có phần trịnh trọng khiến người khác khó chịu”. Nữ diễn viên khẳng định cách nói của cô chậm, có phần ngọng và đớt đớt chứ không phải cố tình nói điệu. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Lý Nhã Kỳ dự sự kiện". Nguồn FB Lý Nhã Kỳ