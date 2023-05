Anh Thơ và loạt sao Việt bị tố hủy show phút chót

Theo Gia đình và xã hội, ông Nguyễn Công Khang - trưởng ban tổ chức chương trình Mạch nguồn Ví, Giặm vừa bức xúc thông báo vắng bóng ca sĩ Anh Thơ trong đêm diễn ngày 14/5/2023. Ông Khang cho biết, dù đã tập luyện, thu âm, khớp nhạc cùng chương trình suốt thời gian qua, đến chiều ngày 11/5, Anh Thơ gọi điện trình bày đủ lý do về sự vắng mặt này để đi biểu diễn ở một sự kiện khác. Ảnh: Gia đình và xã hội Giữa ồn ào, Anh Thơ lên tiếng phân trần. Chia sẻ trên Báo Giao thông, nữ ca sĩ nhận lỗi về mình do bản thân nghe và nhìn nhầm lịch nên đã nhận trùng chương trình "Mạch nguồn Ví, Giặm" (Hà Nội) và 1 chương trình tại Hà Nam đều vào tối ngày 14/5. “Chiều 11/5, bạn trang điểm mới gọi báo lịch trình, tôi mới hoảng hồn biết mình nhầm lịch. Ngay sau đó tôi gọi nhờ ê-kíp tổ chức chương trình tại Hà Nam sắp xếp và tìm cách giúp tôi có thể diễn được ở Hà Nội. Nhưng do chương trình ở Hà Nam cũng là chương trình quan trọng, họ đã cố gắng nhưng không thay đổi được. Sau đó tôi mới gọi cho BTC "Mạch nguồn Ví, Giặm" giãi bày và xin lỗi một cách thành khẩn, mong BTC giúp đỡ”, Anh Thơ cho biết. Ảnh: Gia đình và xã hội Anh Thơ cũng lên tiếng về tin đồn "hét" cát-sê 86 triệu. Ảnh: Dân Trí “Không có bằng chứng nào nói việc Anh Thơ đòi cát-sê 86 triệu. BTC chương trình Mạch nguồn Ví, Giặm nói sẽ trả 17 triệu 500 nghìn đồng cho việc phối khí 2 bài và 10 triệu đồng tiền cát-sê hát, khi nào diễn sẽ gửi và tôi đồng ý chứ không đòi hỏi gì cả”, cô chia sẻ trên Dân trí. Ảnh: Người lao động Trước Anh Thơ, một số sao Việt cũng vướng ồn ào hủy show phút chót. Tháng 8/2019, Jack cùng K-ICM bị tố bùng show sát ngày quay gameshow Giọng ải giọng ai. Phía ban tổ chức chương trình xác nhận câu chuyện là có thật. Về phần Jack, anh có động thái khuyên nhủ fan: "Tôi biết mọi người buồn, lo, hoang mang, cáu gắt khi nghe những điều tệ. Đừng quan tâm có phải tốt hơn không”. Ảnh: Zing Năm 2018, Việt Hương bức xúc tố Huỳnh Anh có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, bùng show khiến cả đoàn 100 người phải chờ đợi, lịch quay đảo lộn. Ảnh: Vietnamnet Ngay sau đó, Huỳnh Anh thanh minh, anh không nghe điện thoại từ ê-kíp vì quên không mang theo điện thoại khi nhập viện truyền nước. Ngoài ra, Huỳnh Anh thừa nhận anh quên mất lịch ghi hình do không có trợ lý. Nam diễn viên công khai xin lỗi ê-kíp vì không đến buổi quay. Ảnh chụp màn hình Huỳnh Anh từng bị tố đột ngột biến mất trong quá trình quay phim "Truyền thuyết về Quán Tiên" khiến ê-kíp phải chờ. Quá giận trước cách hành xử của Huỳnh Anh, biên kịch Hồng Ngát phải lên tiếng. Giữa ồn ào bùng show, Huỳnh Anh cho biết, anh nhập viện cấp cứu vì bị dị ứng và đã liên hệ với đạo diễn ngay khi tỉnh. Huỳnh Anh đặt nghi vấn đoàn làm phim lấy sự cố của anh để PR cho phim. Ảnh: Vietnamnet Năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn, Lâm Khánh Chi bất ngờ tố Phương Thanh (trái) bỏ show. Theo nữ ca sĩ chuyển giới, cô mời đàn chị tham gia liveshow của mình. Tuy nhiên, Phương Thanh bị tác động của nhiều người vì ganh ghét Lâm Khánh Chi nên xúi giục cô không đến buổi diễn. Ảnh: FBNV Trước lời tố của Lâm Khánh Chi, Phương Thanh đăng tải status đầy ẩn ý về việc cô bị một ca sĩ trẻ lừa hát sinh nhật thành tham gia liveshow. “Chị Chanh” còn chia sẻ ca sĩ trẻ này chỉ biết hát nhép trong khi cô luôn hát live. Nhiều người cho rằng ca sĩ trẻ này chính là Lâm Khánh Chi. Ảnh: Dân Việt Xem video: "Huỳnh Anh đóng Lựa chọn số phận". Nguồn FB Huỳnh Anh

