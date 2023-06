Ánh Linh và dàn con nuôi của Hoài Linh giờ ra sao?

Mới đây, theo Pháp Luật TP HCM, Công an Quận 7, TP.HCM đã ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm theo tố giác của anh Nguyễn Như Phơ (DJ Phơ Nguyễn) đối với bạn gái cũ của anh là bà Phạm Hoài Linh (ca sĩ Ánh Linh, con nuôi Hoài Linh) trong vụ hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra ngày 31/12/2022 tại Chung cư Sunrise City View (phường Tân Hưng, quận 7). Ảnh: Pháp Luật TP HCM Theo thông báo, sau khi xác minh nguồn tin về tội phạm, Công an quận 7 nhận thấy căn hộ tại chung cư là tài sản đồng sở hữu của anh Phơ và Ánh Linh. Toàn bộ tài sản, vật dụng, thiết bị, máy móc trong căn hộ trên được mua sắm, trang bị trong thời gian khi cả hai còn sống chung. Do đó, không có việc Ánh Linh phạm tội hủy hoại tài sản theo điều 178 BLHS. Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích ngày 28/2/2023 của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP HCM kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra tại thời điểm giám định của anh Phơ là 1% và thương tích này không gây nguy hiểm tính mạng. Do vậy, không đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích theo điều 134 BLHS đối với Ánh Linh. Căn cứ khoản 1, 2 Điều 157 BLTTHS, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Ảnh: FBNV. Phía con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ trên trang cá nhân, suốt thời gian qua, cô giữ im lặng về vụ ồn ào với bạn trai cũ để giải quyết sự việc. “Hơn nửa năm trời, tiền bị cướp, nhà bị cướp, lên facebook thì cả đám từ đâu nhao vô chửi rủa, thuê nhà ở tạm thì mấy anh tự xưng là giang hồ ngày nào cũng gọi điện đòi tới thăm, nhưng quan trọng nhất trong suốt thời gian đó, chính Linh lại là người bị điều tra. Nói thật là Linh mệt rồi”, Ánh Linh nói thêm. Ảnh: FBNV. Theo Dân Việt, trong một dịp diễn chung sân khấu với Hoài Linh, nữ ca sĩ đã ngỏ ý nhờ nam nghệ sĩ đổi tên cho mình vì cô sợ rằng cái tên trùng nhau sẽ khiến khán giả nhầm lẫn. Hoài Linh đã đổi tên của Phạm Hoài Linh thành Ánh Linh đồng thời nhận cô là con nuôi. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Ánh Linh từng có thời gian khá dài ở ẩn vì chữa bệnh hở dây thanh quản. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Giống Ánh Linh, Hoài Lâm cũng là con nuôi Hoài Linh, Năm 2014, Hoài Lâm vụt sáng nhờ danh hiệu quán quân Gương mặt thân quen. Sau đó, anh cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc được nhiều khán giả đón nhận. Ảnh: FBNV. Năm 2018, con nuôi Hoài Linh bất ngờ thông báo tạm nghỉ hát 2 năm vì lý do sức khỏe. Trong thời gian "ở ẩn", Hoài Lâm gây sốt với nhạc phẩm Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi. Tháng 10/2022, nam ca sĩ trở lại sân khấu. Ảnh: FBNV. Năm 2020, Hoài Lâm và Bảo Ngọc bất ngờ tuyên bố đã ly hôn sau 9 năm gắn bó dù đã có hai con gái chung. Từ năm 2021, Hoài Lâm hẹn hò Kim Ngân (trong ảnh). Ảnh: Vietnamnet. Bé Ben (Nguyễn Hoàng Quân, sinh năm 2004) cũng là con nuôi Hoài Linh. Cậu nhóc được biết đến từ khi giành ngôi vị quán quân Gương mặt thân quen nhí 2015. Ảnh: Yan. Hoàng Quân từng tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho chuyện học hành. Hiện tại, con nuôi Hoài Linh theo đuổi diễn xuất, nghề MC. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hoài Linh trần tình đầy đủ vụ việc chậm giải ngân gần 14 tỷ đồng quyên góp". Nguồn Vietnamnet

Mới đây, theo Pháp Luật TP HCM, Công an Quận 7, TP.HCM đã ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm theo tố giác của anh Nguyễn Như Phơ (DJ Phơ Nguyễn) đối với bạn gái cũ của anh là bà Phạm Hoài Linh (ca sĩ Ánh Linh, con nuôi Hoài Linh) trong vụ hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra ngày 31/12/2022 tại Chung cư Sunrise City View (phường Tân Hưng, quận 7). Ảnh: Pháp Luật TP HCM Theo thông báo, sau khi xác minh nguồn tin về tội phạm, Công an quận 7 nhận thấy căn hộ tại chung cư là tài sản đồng sở hữu của anh Phơ và Ánh Linh. Toàn bộ tài sản, vật dụng, thiết bị, máy móc trong căn hộ trên được mua sắm, trang bị trong thời gian khi cả hai còn sống chung. Do đó, không có việc Ánh Linh phạm tội hủy hoại tài sản theo điều 178 BLHS. Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích ngày 28/2/2023 của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP HCM kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra tại thời điểm giám định của anh Phơ là 1% và thương tích này không gây nguy hiểm tính mạng. Do vậy, không đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích theo điều 134 BLHS đối với Ánh Linh. Căn cứ khoản 1, 2 Điều 157 BLTTHS, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Ảnh: FBNV. Phía con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ trên trang cá nhân, suốt thời gian qua, cô giữ im lặng về vụ ồn ào với bạn trai cũ để giải quyết sự việc. “Hơn nửa năm trời, tiền bị cướp, nhà bị cướp, lên facebook thì cả đám từ đâu nhao vô chửi rủa, thuê nhà ở tạm thì mấy anh tự xưng là giang hồ ngày nào cũng gọi điện đòi tới thăm, nhưng quan trọng nhất trong suốt thời gian đó, chính Linh lại là người bị điều tra. Nói thật là Linh mệt rồi”, Ánh Linh nói thêm. Ảnh: FBNV. Theo Dân Việt, trong một dịp diễn chung sân khấu với Hoài Linh, nữ ca sĩ đã ngỏ ý nhờ nam nghệ sĩ đổi tên cho mình vì cô sợ rằng cái tên trùng nhau sẽ khiến khán giả nhầm lẫn. Hoài Linh đã đổi tên của Phạm Hoài Linh thành Ánh Linh đồng thời nhận cô là con nuôi. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Ánh Linh từng có thời gian khá dài ở ẩn vì chữa bệnh hở dây thanh quản. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Giống Ánh Linh, Hoài Lâm cũng là con nuôi Hoài Linh, Năm 2014, Hoài Lâm vụt sáng nhờ danh hiệu quán quân Gương mặt thân quen. Sau đó, anh cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc được nhiều khán giả đón nhận. Ảnh: FBNV. Năm 2018, con nuôi Hoài Linh bất ngờ thông báo tạm nghỉ hát 2 năm vì lý do sức khỏe. Trong thời gian "ở ẩn", Hoài Lâm gây sốt với nhạc phẩm Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi. Tháng 10/2022, nam ca sĩ trở lại sân khấu. Ảnh: FBNV. Năm 2020, Hoài Lâm và Bảo Ngọc bất ngờ tuyên bố đã ly hôn sau 9 năm gắn bó dù đã có hai con gái chung. Từ năm 2021, Hoài Lâm hẹn hò Kim Ngân (trong ảnh). Ảnh: Vietnamnet. Bé Ben (Nguyễn Hoàng Quân, sinh năm 2004) cũng là con nuôi Hoài Linh. Cậu nhóc được biết đến từ khi giành ngôi vị quán quân Gương mặt thân quen nhí 2015. Ảnh: Yan. Hoàng Quân từng tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho chuyện học hành. Hiện tại, con nuôi Hoài Linh theo đuổi diễn xuất, nghề MC. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hoài Linh trần tình đầy đủ vụ việc chậm giải ngân gần 14 tỷ đồng quyên góp". Nguồn Vietnamnet