Ảnh đám cưới đẹp như mơ của Minh Hằng

Minh Hằng xuất hiện lộng lẫy trong váy cưới trắng cúp ngực vào ngày trọng đại. Ảnh: Người đưa tin Không gian đám cưới của Minh Hằng tràn ngập cỏ lau. "Lý do chọn cỏ lau bắt nguồn từ một trò chơi thuở bé. Tôi muốn mình là bông hoa duy nhất nên đã không chọn bất kỳ một bông hoa nào xuất hiện trên lễ đường. Hằng là bông hoa cho người đàn ông của đời mình. Thật ra cỏ lau là một loài hoa có sức sống vô cùng kiên cường dù trải qua bao bão giông. Dù rất mềm mại, đung đưa nhưng không dễ khuất phục. Tôi muốn tình yêu của mình cũng sẽ như thế. Bên cạnh đó, với việc tổ chức ngoài biển thì Hằng muốn đồ trang trí phải có sự đung đưa, hòa nhịp với gió trò chứ không phải những bông hoa rực rỡ nhưng đứng yên một chỗ. Điều này cũng tượng trưng cho cá tính của cô dâu, rất mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển", Minh Hằng chia sẻ. Ảnh: Người đưa tin Ông xã của Minh Hằng không lộ rõ mặt trong đám cưới. Ảnh: Zing Minh Hằng tung hoa cưới sau khi thực hiện các nghi lễ. Ảnh: Người đưa tin Người bắt được hoa cưới của Minh Hằng là nữ diễn viên hài Diệu Nhi. Ảnh: Người đưa tin Diệu Nhi (phải) hẹn hò Anh Tú trong những năm qua. Ảnh: FBNN Đám cưới của Minh Hằng có sự góp mặt của nhiều sao Việt. Trong ảnh là Khả Ngân và Jun Phạm. Ảnh: FBNV Ngô Kiến Huy cũng dự đám cưới. Ảnh: FBNV Trấn Thành làm MC cho đám cưới của Minh Hằng. Ảnh: FBNV Khả Như chụp ảnh cùng các đồng nghiệp dự đám cưới của Minh Hằng. Ảnh: FBNV Hội bạn thân của Minh Hằng không thể vắng mặt, gồm: Gil Lê, Hoàng Thùy Linh, vợ chồng Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh. Ảnh: FBNV Các nghệ sĩ chụp ảnh kỷ niệm trước khi ghi lại khoảnh khắc bên cô dâu chú rể. Ảnh: FBNV Đám cưới của Minh Hằng còn có sự góp mặt của Lương Mạnh Hải (thứ 4 bên trái), Vũ Ngọc Đãng (thứ 5 bên trái). Ảnh: FBNV Thực đơn đám cưới của Minh Hằng có cua lột chiên giòn sốt hoàng kim, súp lơ xanh non với bào ngư hầm, cá tuyết hấp Hong Kong. Ảnh: Yan Minh Hằng thắt chặt an ninh đám cưới và lễ gia tiên diễn ra trước đó. Ảnh: FBNV Xem video "Minh Hằng khoe vườn cây ăn quả". Nguồn FBNV

