Giống sầu riêng mới đang tạo cơn sốt toàn châu Á đắt cỡ nào?

Không phải Musang King hay sầu riêng Monthong, một giống sầu riêng cao cấp khác đang âm thầm vươn lên dẫn đầu tại Malaysia: Tupai King. Ảnh: The Vibes Được biết đến với cái tên "Vua Tupai", giống sầu riêng cao cấp này thuộc "Vua của các loại trái cây" nhanh chóng giành được biệt danh "quý tộc của sầu riêng" nhờ hương vị đặc biệt, mùi thơm nồng nàn và mức giá đắt đỏ. Ảnh: Bernama Với mức giá lên tới 130 RM/kg (tương đương hơn 780.000 đồng/kg), sầu riêng Tupai King cao nhất trong tất cả các dòng sầu riêng tại Malaysia, thậm chí cao hơn loại sầu riêng được nhiều người ưa chuộng Musang King và Monthong. Ảnh: Durianed Dù đắt song loại sầu riêng mới này vẫn được giới mộ điệu săn đón nhờ hương vị đặc biệt không thể lẫn vào đâu được. Ảnh: MalayMail Theo ông Eric Yeap, chủ sở hữu 7 vườn cây ăn trái trải dài hơn 53 ha tại Penang, loại sầu riêng này là “ngôi sao mới” của Malaysia, thu hút khách hàng trong nước và các thị trường sành ăn như Singapore, Trung Quốc, Hong Kong. Ảnh: YearoftheDurian Dù đã xuất hiện trên thị trường từ 5-6 năm trước, Tupai King chỉ thực sự tạo cơn sốt trong 2 năm gần đây, đặc biệt là tại Singapore và Trung Quốc. Ảnh: YearoftheDurian Sầu riêng Tupai King có hình thuôn dài như quả trứng với phần đầu nhọn đặc trưng, vỏ nâu ánh xanh. Ảnh: Facebook Cơm sầu riêng màu vàng cam bắt mắt, vị đắng ngọt đặc trưng, độ béo vừa phải cùng mùi thơm đậm. Những yếu tố này giúp Tupai King được người tiêu dùng đánh giá cao. Ảnh: Daily Express Malaysia Nhiều khách hàng từ Trung Quốc và Singapore đang tích cực tìm mua mua sầu riêng Tupai King, thậm chí một số người bay đến chỉ để được thưởng thức. Ảnh: CNA Dù được khách hàng ưa chuộng song số lượng sầu riêng Tupai King còn hạn chế. Việc nhân rộng giống sầu riêng này còn gặp nhiều thách thức do thời gian ra quả lâu (khoảng 3 năm) và sản lượng còn khiêm tốn. Ảnh: KumparanMùa sầu riêng tại Penang năm nay khởi động muộn hơn thường lệ do ảnh hưởng của thời tiết bất ổn và mưa kéo dài, khiến sản lượng toàn vùng giảm khoảng 30%. Ảnh: Kompasiana

