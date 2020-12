An Nguy mang thai với tình đồng giới, Kiều Minh Tuấn giờ thế nào?

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên An Nguy thông báo tin vui đang mang thai con của cô và người yêu đồng giới Alex Nguyen. An Nguy - Alex quen nhau khi cả hai còn là du học sinh ở Mỹ và sau đó Alex về nước làm trợ lý cho An Nguy. Cả hai công khai cùng nhau xuất hiện khi Alex đưa An Nguy tới buổi casting The Face năm 2016. Khi đó nữ diễn viên sinh năm 1987 được Alex chăm sóc rất tận tình, chu đáo. Mối tình của nữ diễn viên “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” và người tình đồng giới từng trục trặc vào năm 2018 khi An Nguy dính scandal tình ái với bạn diễn Kiều Minh tuấn. Chỉ đến khi mọi việc lắng xuống và An Nguy tuyên bố giải nghệ, trở về Mỹ thì hai người mới tiếp tục lại mối quan hệ. Mới đây, trên trang cá nhân, An Nguy khoe ảnh bầu và viết: “May mà chưa hết trứng”. Còn Alex thì hóm hỉnh: “Sau nhiều năm, cuối cùng cũng quyết định được đứa nào đi đẻ rồi". Trước đó, tháng 11/2018, Kiều Minh Tuấn và An Nguy gây xôn xao dư luận khi công khai chuyện phim giả tình thật trong buổi họp báo ra mắt phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”. Scandal này khiến khán giả quay lưng với cả An Nguy, Kiều Minh Tuấn và bộ phim mà họ đóng. Một tháng sau đó, Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn lặng lẽ gặp gỡ báo chí. Kiều Minh Tuấn giãi bày: "Đó là khi tôi bị cảm xúc đưa đẩy, nói ra mà không biết mình nói gì. Phượng bị tổn thương vì những chia sẻ của tôi. Giá như tôi không nói thì sẽ hay hơn”. Sau vài tháng ầm ĩ chuyện tình cảm, Kiều Minh Tuấn lại tay trong tay với Cát Phượng tới buổi họp báo công chiếu phim điện ảnh YOLO. Để lấy lại danh tiếng, Kiều Minh Tuấn lao vào hoạt động nghệ thuật và tham gia liên tiếp các phim như: “Hạnh phúc của mẹ”, “Anh trai yêu quái” và “Nắng 3”. Những nỗ lực của anh đã được ghi nhận bằng giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh diều 2019 nhờ hai vai diễn trong “Anh trai yêu quái” và “Nắng 3”. Không ngủ quên trên chiến thắng, Kiều Minh Tuấn tiếp tục đóng phim điện ảnh “Tiệc trăng máu”, “Tôi là não cá vàng” và “Chìa khóa trăm tỷ”. Sau lùm xùm tình ái, Kiều Minh Tuấn vẫn gắn bó với Cát Phượng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Xem trailer phim "Tiệc trăng máu". Nguồn Galaxy

