Ai sẽ đăng quang Miss Universe Vietnam 2024?

Kỳ Duyên đang được xem là một trong những thí sinh mạnh ở Miss Universe Vietnam 2024. Cô là Hoa hậu Việt Nam 2014. Trong bán kết Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên lọt top 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất và top 5 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất. Quách Tapiau Mai Ly (Mlee) cũng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho vương miện Miss Universe Vietnam 2024. Trong bán kết Miss Universe Vietnam 2024, mỹ nhân lai Việt - Pháp lọt top 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất và top 5 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất. Paris Noémie Bảo Nhi sinh năm 2000, có bố là người Pháp, mẹ là người Việt. Hot girl sở hữu sống mũi cao, bờ môi gợi cảm, vóc dáng quyến rũ. Bảo Nhi cũng được đánh giá cao trước chung kết Miss Universe Vietnam 2024. Vũ Thuý Quỳnh từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2023, top 12 Siêu mẫu Việt Nam 2018, đoạt giải Á quân 3 cuộc thi The new mentor 2023 - Người mẫu toàn năng 2023. Nhiều khán giả dự đoán Thuý Quỳnh sẽ tiến sâu trong chung kết Miss Universe Vietnam 2024. Lương Thị Hoa Đan có chiều cao 1m8, số đo ba vòng 88-65-95 cm. Cô là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Nhiều người đặt kỳ vọng Hoa Đan sẽ bứt phá trong chung kết Miss Universe Vietnam 2024. Đinh Thị Triều Tiên có chiều cao 1m75, số đo ba vòng 81 - 60 - 94 cm. Cô gái Phú Yên từng đoạt giải Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017, là một trong 43 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Triều Tiên được dự đoán sẽ tiến sâu trong chung kết Miss Universe Vietnam 2024. Nguyễn Thị Trà My có số đo ba vòng 86-63-90 cm, chiều cao 1m8. Thí sinh Miss Universe Vietnam 2024 là á quân Vietnam's Next Top Model 2011. Đoàn Tường Linh đang thuộc nhóm thí sinh nổi bật ở Miss Universe Vietnam 2024. Cô sinh năm 2000, cao 1m77, có số đo ba vòng 84 - 60 - 89 cm. Chân dài sở hữu khuôn mặt rất hài hòa, ưa nhìn. Đoàn Tường Linh hiện tại được dự đoán sẽ lọt top 5 hoặc top 10 chung cuộc. Nguyễn Quỳnh Anh là một trong những đối thủ mạnh khiến nhiều thí sinh phải “dè chừng” ở chung kết Miss Universe Vietnam 2024. Cô có chiều cao 1m73, số đo ba vòng 82 - 63 - 93 cm. Trước Miss Universe Vietnam 2024, Quỳnh Anh từng đăng quang Supermodel me 2021 - Siêu mẫu châu Á 2021, đoạt giải á quân cuộc thi The Face năm 2018. Phí Phương Anh có chiều cao 1m75, số đo ba vòng 78-60-85cm. Quán quân The Face Vietnam 2016 được kỳ vọng tiến sâu trong chung kết Miss Universe Vietnam 2024. Đoàn Thị Thu Hà và Hà Kino (trái) cũng được kỳ vọng làm nên chuyện trong chung kết. Xem video: "Group anti "mọc như nấm", Hoa hậu Quỳnh Hoa đối mặt hàng loạt thị phi"

Kỳ Duyên đang được xem là một trong những thí sinh mạnh ở Miss Universe Vietnam 2024. Cô là Hoa hậu Việt Nam 2014. Trong bán kết Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên lọt top 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất và top 5 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất. Quách Tapiau Mai Ly (Mlee) cũng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho vương miện Miss Universe Vietnam 2024. Trong bán kết Miss Universe Vietnam 2024, mỹ nhân lai Việt - Pháp lọt top 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất và top 5 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất. Paris Noémie Bảo Nhi sinh năm 2000, có bố là người Pháp, mẹ là người Việt. Hot girl sở hữu sống mũi cao, bờ môi gợi cảm, vóc dáng quyến rũ. Bảo Nhi cũng được đánh giá cao trước chung kết Miss Universe Vietnam 2024 . Vũ Thuý Quỳnh từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2023, top 12 Siêu mẫu Việt Nam 2018, đoạt giải Á quân 3 cuộc thi The new mentor 2023 - Người mẫu toàn năng 2023. Nhiều khán giả dự đoán Thuý Quỳnh sẽ tiến sâu trong chung kết Miss Universe Vietnam 2024. Lương Thị Hoa Đan có chiều cao 1m8, số đo ba vòng 88-65-95 cm. Cô là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Nhiều người đặt kỳ vọng Hoa Đan sẽ bứt phá trong chung kết Miss Universe Vietnam 2024. Đinh Thị Triều Tiên có chiều cao 1m75, số đo ba vòng 81 - 60 - 94 cm. Cô gái Phú Yên từng đoạt giải Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017, là một trong 43 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Triều Tiên được dự đoán sẽ tiến sâu trong chung kết Miss Universe Vietnam 2024. Nguyễn Thị Trà My có số đo ba vòng 86-63-90 cm, chiều cao 1m8. Thí sinh Miss Universe Vietnam 2024 là á quân Vietnam's Next Top Model 2011. Đoàn Tường Linh đang thuộc nhóm thí sinh nổi bật ở Miss Universe Vietnam 2024. Cô sinh năm 2000, cao 1m77, có số đo ba vòng 84 - 60 - 89 cm. Chân dài sở hữu khuôn mặt rất hài hòa, ưa nhìn. Đoàn Tường Linh hiện tại được dự đoán sẽ lọt top 5 hoặc top 10 chung cuộc. Nguyễn Quỳnh Anh là một trong những đối thủ mạnh khiến nhiều thí sinh phải “dè chừng” ở chung kết Miss Universe Vietnam 2024. Cô có chiều cao 1m73, số đo ba vòng 82 - 63 - 93 cm. Trước Miss Universe Vietnam 2024, Quỳnh Anh từng đăng quang Supermodel me 2021 - Siêu mẫu châu Á 2021, đoạt giải á quân cuộc thi The Face năm 2018. Phí Phương Anh có chiều cao 1m75, số đo ba vòng 78-60-85cm. Quán quân The Face Vietnam 2016 được kỳ vọng tiến sâu trong chung kết Miss Universe Vietnam 2024. Đoàn Thị Thu Hà và Hà Kino (trái) cũng được kỳ vọng làm nên chuyện trong chung kết. Xem video: "Group anti "mọc như nấm", Hoa hậu Quỳnh Hoa đối mặt hàng loạt thị phi"