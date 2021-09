Ái Nhi diện bó sát khoe dáng gợi cảm, đọ sắc Thúy An

Mới đây, “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung - giám đốc đơn vị nắm giữ bản quyền các cuộc thi quốc tế đã tổ chức buổi công bố đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2021. Theo đó, Trần Hoàng Ái Nhi sẽ "mang chuông đi đánh xứ người" năm nay. Xuất hiện trong sự kiện, Trần Hoàng Ái Nhi diện váy ôm sát tông đỏ rực rỡ, phô diễn vóc dáng đồng hồ cát tuyệt đẹp. Trần Hoàng Ái Nhi sinh năm 1998, đến từ Đắk Lắk và hiện là sinh viên ngành Kinh doanh thương mại của trường Đại học Văn Lang. Cô cao 1m72, cân nặng 50kg, số đo 3 vòng lần lượt là 86-60-93. Cùng xuất hiện tại sự kiện, Á hậu Thúy An gây chú ý không kém. Cô diện thiết kế gợi cảm, tôn vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Trần Hoàng Ái Nhi nhận sash danh vị từ Á hậu Thúy An, chính thức đại diện Việt Nam tham gia Miss Intercontinental 2021.Ái Nhi đã tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô từng lọt vào top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020 và top 10 Miss World Vietnam 2019. Được biết, Ái Nhi sẽ lên đường sang Ai Cập dự thi vào tháng 10 này. Đây cũng là lần đầu tiên Ái Nhi xuất ngoại và phải quá cảnh tại nhiều quốc gia mới có thể đến được địa điểm dự thi. Hiện, người đẹp phải gấp rút chuẩn bị đồ đạc cũng như tập luyện các kỹ năng cần thiết trước ngày một mình “mang chuông đi đánh xứ người”. Trong buổi giao lưu, Ái Nhi tiết lộ, gia đình từng không ủng hộ cô đi thi quốc tế. Ái Nhi bày tỏ, cô sẽ cố gắng để đạt được thành tích tốt nhất tại đấu trường nhan sắc sắp tới.Xem video "Hà Kiều Anh chia sẻ lý do thi hoa hậu". Nguồn Hoa hậu Việt Nam:

