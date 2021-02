4 mỹ nam đóng người lính không quân trong phim Tết là ai?

“Yêu hơn cả bầu trời” là bộ phim khai thác đề tài người lính không quân. Dự án có sự tham gia diễn xuất của Quang Sự, Thanh Sơn, Mạnh Quân và Bình An. Ảnh: Thể thao văn hóa Trong “Yêu hơn cả bầu trời”, Quang Sự đảm nhận vai Phong - thầy giáo trường Sĩ quan không quân, phụ trách huấn luyện Hải, Thiên và Lâm. Ảnh: VTV Quang Sự sinh năm 1984, đến từ Thanh Hóa. Theo Cảnh sát toàn cầu online, khi đang là sinh viên tại Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, anh đã thi và trúng học bổng của Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, anh trở về nước đóng phim truyền hình "Trái tim màu xanh", "Sống gượng", "Cảnh sát hình sự"... Quang Sự còn tham gia không ít phim điện ảnh như: “"Bụi đời chợ Lớn", "Hương ga", "Để Mai tính 2", "Chung cư ma", "Găng tay đỏ". Đóng “Yêu hơn cả bầu trời”, Thanh Sơn vào vai Thiên - học viên kiêu ngạo trong lớp phi công quân sự. Thanh Sơn là gương mặt quen mặt với khán giả truyền hình phía Bắc. Anh đóng phim từ khi còn đang học trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Năm 2020, Thanh Sơn tham gia "Tình yêu và tham vọng" và "Đừng bắt em phải quên". Cả hai vai diễn của anh đều được yêu thích dù là vai chính hay phụ. Bình An cũng đóng phim “Yêu hơn cả bầu trời”. Vai diễn của anh là Hải - một học viên phi công muốn nối nghiệp bố đã hy sinh. Bình An không phải là gương mặt quá xa lạ. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim như: “Lạc giới”, “Zippo mù tạt và em”, “Mối tình đầu của tôi”, “Chạy trốn thanh xuân”, “Ngược chiều nước mắt”, “Những cô gái trong thành phố”. Bình An có lợi thế về ngoại hình nhưng diễn xuất của nam diễn viên này đến nay vẫn gây tranh cãi. Cũng đóng phim “Yêu hơn cả bầu trời”, Mạnh Quân vào vai Lâm - người bạn thân của Thiên và Hải. Ảnh: Thể thao văn hóa Mạnh Quân theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật sau khi tham gia “Nhật ký Vàng Anh”. Năm 2014, anh để lại ấn tượng khi vào vai Quyết đại ca trong bộ phim 5S Online. Năm 2018, Mạnh Quân trở lại với phim ảnh bằng việc tham gia bộ phim "Quỳnh búp bê” sau khoảng thời gian im ắng. Gần đây anh còn gây sốt khi góp mặt trong bộ phim "Lửa ấm". Ảnh: VOV Xem video giới thiệu phim "Yêu hơn cả bầu trời". Nguồn Rubic8

“Yêu hơn cả bầu trời” là bộ phim khai thác đề tài người lính không quân. Dự án có sự tham gia diễn xuất của Quang Sự, Thanh Sơn, Mạnh Quân và Bình An. Ảnh: Thể thao văn hóa Trong “Yêu hơn cả bầu trời”, Quang Sự đảm nhận vai Phong - thầy giáo trường Sĩ quan không quân, phụ trách huấn luyện Hải, Thiên và Lâm. Ảnh: VTV Quang Sự sinh năm 1984, đến từ Thanh Hóa. Theo Cảnh sát toàn cầu online, khi đang là sinh viên tại Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, anh đã thi và trúng học bổng của Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, anh trở về nước đóng phim truyền hình "Trái tim màu xanh", "Sống gượng", "Cảnh sát hình sự"... Quang Sự còn tham gia không ít phim điện ảnh như: “"Bụi đời chợ Lớn", "Hương ga", "Để Mai tính 2", "Chung cư ma", "Găng tay đỏ". Đóng “Yêu hơn cả bầu trời”, Thanh Sơn vào vai Thiên - học viên kiêu ngạo trong lớp phi công quân sự. Thanh Sơn là gương mặt quen mặt với khán giả truyền hình phía Bắc. Anh đóng phim từ khi còn đang học trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Năm 2020, Thanh Sơn tham gia "Tình yêu và tham vọng" và "Đừng bắt em phải quên". Cả hai vai diễn của anh đều được yêu thích dù là vai chính hay phụ. Bình An cũng đóng phim “Yêu hơn cả bầu trời”. Vai diễn của anh là Hải - một học viên phi công muốn nối nghiệp bố đã hy sinh. Bình An không phải là gương mặt quá xa lạ. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim như: “Lạc giới”, “Zippo mù tạt và em”, “Mối tình đầu của tôi”, “Chạy trốn thanh xuân”, “Ngược chiều nước mắt”, “Những cô gái trong thành phố”. Bình An có lợi thế về ngoại hình nhưng diễn xuất của nam diễn viên này đến nay vẫn gây tranh cãi. Cũng đóng phim “Yêu hơn cả bầu trời” , Mạnh Quân vào vai Lâm - người bạn thân của Thiên và Hải. Ảnh: Thể thao văn hóa Mạnh Quân theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật sau khi tham gia “Nhật ký Vàng Anh”. Năm 2014, anh để lại ấn tượng khi vào vai Quyết đại ca trong bộ phim 5S Online. Năm 2018, Mạnh Quân trở lại với phim ảnh bằng việc tham gia bộ phim "Quỳnh búp bê” sau khoảng thời gian im ắng. Gần đây anh còn gây sốt khi góp mặt trong bộ phim "Lửa ấm". Ảnh: VOV Xem video giới thiệu phim "Yêu hơn cả bầu trời". Nguồn Rubic8