34 tuổi, Thủy Tiên có biệt thự, xe sang và hàng chục tỷ gây choáng

Hai năm qua, Thủy Tiên khá im ắng, ít xuất hiện trên báo chí. Cô cho hay lịch biểu diễn vẫn đều đặn nhưng bản thân sống khép kín hơn. "Ngoài công việc, tôi chủ yếu ở nhà, quây quần bên chồng con. Tôi cảm thấy mình ở nhà cũng đủ rồi, chỉ ra ngoài nếu có công việc cần thiết", Thủy Tiên chia sẻ. Ở tuổi 34, có con gái và đọc nhiều sách về đạo Phật, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân đã thay đổi nhiều về cách nhìn nhận cuộc sống, ít nóng tính hơn, không còn sân si như trước. Nếu có đánh giá người khác, cô thường đặt mình vào họ, để hiểu vấn đề. Ai tiếp xúc với ca sĩ Thủy Tiên đều nhận thấy cô yêu Công Vinh, luôn dành những lời có cánh cho anh. Một số ý kiến cho rằng cô đang tô vẽ cuộc sống của mình. Với Thủy Tiên, cô không bận lòng về những nhận xét đó. Nữ ca sĩ cảm thấy ông xã tốt tính, chiều chuộng vợ con. Đặc biệt, cô học được từ chồng cách đối nhân xử thế ôn hòa, tình cảm với mọi người. Sau 10 năm gắn bó với Công Vinh, Thủy Tiên cho rằng cả hai đã xây dựng được một tổ ấm đúng nghĩa. "Chúng tôi chăm chỉ làm việc và tích lũy được kinh tế để lo cho tương lai, gia đình hai bên. Ngày đầu gặp anh Vinh, tôi chỉ ước có một căn chung cư, tài sản có 2 tỷ đồng là sống ổn nhưng bây giờ chúng tôi đã xây được biệt thự, có xe hơi 5 tỷ đồng và tài khoản gấp nhiều lần con số tôi ao ước", cô tiết lộ. Theo Thủy Tiên, vợ chồng kiếm tiền được nhưng tiêu tiền cũng khá tốn kém. Cô kể mỗi tháng, cả hai phải chi trả gần 200 triệu đồng. Cô cho hay: "Không chỉ lo cuộc sống của gia đình, chúng tôi phải lo cho gia đình hai bên, tiền lương nhân viên. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy bị áp lực". Giọng ca Giấc mơ tuyết trắng cho biết cô vẫn làm việc chăm chỉ và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Vợ chồng cô thường cùng nhau đi du lịch nước ngoài, ở khách sạn sang trọng. Riêng Thủy Tiên là tín đồ của hàng hiệu. Cô tiết lộ mình từng sở hữu chiếc túi xách đắt giá hàng tỷ đồng. Do đó, Thủy Tiên hài lòng với cuộc sống của mình. "Tôi cảm thấy hạnh phúc không chỉ là kinh tế ổn định mà quan trọng là có được người bạn đời hiểu, yêu thương, trân trọng mình", cô nhấn mạnh. Thủy Tiên tin rằng cuộc sống hay kinh tế ổn định đều xuất phát từ việc mình sống tốt. "Tôi thấy anh Vinh luôn nghĩ và đối xử tốt với mọi người. Vì thế may mắn đến với anh nhiều hơn, anh kiếm tiền dễ. Đối với anh ấy, đôi khi tiền không quan trọng bằng việc được làm công việc mình yêu thích, trong môi trường phù hợp. Còn tôi hay cáu gắt nên ít may mắn hơn", cô cười cho biết. Cũng vì đã có cuộc sống đủ đầy, cô không còn lòng hận thù với những người đã đối xử tệ với mình. Thủy Tiên cho rằng: "Ai làm việc xấu chắc chắn sẽ nhận hậu quả nên bây giờ, tôi không trách móc người đã hãm hại, thậm chí lạm dụng mình". Thủy Tiên chia sẻ hai điều quan tâm lớn nhất với cô vẫn là gia đình và công việc. Nữ ca sĩ vẫn đam mê nghề, đầy cảm hứng sáng tác nhạc. Vì vậy, cô dự định gửi đến khán giả nhiều sản phẩm hơn trong năm 2019. Xem MV "Thư gửi anh" của Thủy Tiên. Nguồn Youtube:

