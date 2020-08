10 ngôi sao dùng mánh khóe để thay đổi hình thể

Will Smith trong Aladdin (2019): Tạo hình Thần Đèn của Will Smith từng gây tranh cãi dữ dội khi lần đầu được công bố. Trên thực tế, ngôi sao da màu không sở hữu cơ bắp cuồn cuộn. Cơ thể cường tráng thuộc về diễn viên đóng thế Adam Basil - người đã có bề dày kinh nghiệm từ các dự án Game of Thrones, Justice League hay Beauty and the Beast. Sau đó, đội ngũ kỹ xảo ghép phần cơ thể của Basil vào gương mặt của Smith trong quá trình hậu kỳ. Robert Downey Jr. trong Avengers: Endgame (2019): Gắn bó với vai Tony Stark/Iron Man, Robert Downey Jr. rất chăm chỉ tập luyện, thậm chí còn theo học môn Vịnh Xuân quyền. Nhưng đoạn mở đầu Avengers: Endgame cần tài tử trông hốc hác khi nhân vật bị kẹt ngoài vũ trụ hơn 20 ngày mà không có đồ ăn tiếp tế, rồi trở nên suy nhược khi trở về Trái Đất. Không ép bản thân giảm cân một cách cực đoan như Christian Bale, Downey Jr. chỉ đơn giản nhờ đến kỹ xảo. Trương Hàm Dư trong Lão Pháo Nhi (2015): Màn hóa trang trong Lão Pháo Nhi của nam diễn viên gạo cội Trương Hàm Dư từng gây nhiều sự chú ý. Trong phim, anh vào vai một tay xã hội đen khi đã gần tuổi ngũ tuần. Nhân vật cần phần cơ bắp vừa rõ ràng, vừa gọn gàng. Và đội ngũ hóa trang cho Trương Hàm Dư đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Arnold Schwarzenegger trong Terminator: Genisys (2015): Dù đã ngoài 70 tuổi, Arnold Schwarzenegger vẫn sở hữu hình thể và sức mạnh khiến nhiều người ao ước. Nhưng để trở lại đảm nhận vai diễn biểu tượng sự nghiệp trong Kẻ hủy diệt hồi 2015, tài tử vẫn cần sự hỗ trợ để cùng lúc sắm hai vai: Pops (phiên bản đã có tuổi của robot T-800 từ loạt phim gốc) và phiên bản trẻ hơn du hành đến bối cảnh thời gian của bộ phim. Đội ngũ sản xuất đã phải thuê vận động viên thể hình Brett Azar để giúp đỡ Arnie. Paul Walker trong Fast & Furious 6 (2013): Công ty Flex Design Customs từng cung cấp áo độn thân cho Paul Walker khi tài tử quá cố tham gia phần 6 của loạt phim hành động - tốc độ nổi tiếng. Bên cạnh đó, Kim Kold - người vào vai sát thủ Klaus dưới trướng trùm phản diện Owen Shaw - vốn sở hữu thân hình rất đồ sộ. Dù cũng đô con không kém, diễn viên đóng thế của anh vẫn phải mặc thêm đồ độn trước ống kính. Jeffrey Dean Morgan trong Watchmen (2009): Phục trang dự án siêu anh hùng Watchmen là cơn ác mộng đối với các diễn viên do đạo diễn Zack Snyder thích sử dụng những thiết kế ấn tượng nhưng hạn chế và bất tiện. Matthew Goode công khai tỏ thái độ bất bình với phục trang dành cho nhân vật Ozymandias của anh. Nhưng Jeffrey Dean Morgan mới là người xui xẻo nhất khi phải đeo thêm thân giả, rồi mặc thêm một bộ đồ bó sát để hóa thân thành nhân vật Comedian. Bên cạnh đó, hình thể đáng ngưỡng mộ của Dr. Manhattan không phải của Billy Crudup: Anh chỉ ghi hình chuyển động phần đầu, còn phần thân thuộc về Greg Pitt - một người mẫu qua đời 6 năm sau khi phim ra mắt. Kevin Durand trong X-Men Origins: Wolverine (2009): Dù có hình thể ấn tượng, Kevin Durand vẫn cần đến đội ngũ hóa trang tận hai lần để vào vai dị nhân Fred Dukes/Blob. Ê-kíp dùng đất sét để sao chép hình dáng của nam diễn viên, rồi đắp thêm đạo cụ nhằm tăng kích cỡ cơ ngực và bắp tay một cách hợp lý. Chưa dừng lại ở đó, khi Fred Dukes biến thành dị nhân Blob với thân hình cục mịch, họ tiếp tục độn thêm mút và latex vào phục trang của Durand. Nhiều diễn viên trong 300 (2006): Không thể phủ nhận công sức của dàn diễn viên 300 khi quá trình khổ luyện của họ đã tạo cảm hứng cho vô số người hâm mộ noi theo. Song, dù các diễn viên đã có hình thể đạt chuẩn, đoàn phim vẫn dùng thêm một số mánh khóe để giúp phần nhìn trông ấn tượng hơn, như trang điểm cho cơ bắp, nhuộm da nâu... Sau khi 300 ra mắt, tác phẩm còn bị một bộ phận công chúng nghi là dùng kỹ xảo để tăng cơ cho nhân vật. Luke Wilson trong My Super Ex-Girlfriend (2006): Sánh vai cùng minh tinh Uma Thurman trong bộ phim hài về một anh chàng bị hành hạ bởi cô bạn gái cũ sở hữu siêu năng lực, Luke Wilson khẳng định anh cần người đóng thế trong một cảnh khỏa thân. Tài tử lý giải nhân vật của anh cần phải trông rất quyến rũ mới khiến nữ siêu anh hùng mù quáng theo đuổi và trả thù. Sau đó, Wilson đã chọn được người thích hợp từ một cuốn tạp chí quảng cáo. Vinnie Jones trong X-Men: The Last Stand (2006): Nổi tiếng là cựu tiền vệ có lối chơi sắt đá, Vinnie Jones không phải là người nhỏ con và dễ dàng “át vía" đối phương trên cả sân bóng lẫn trường quay. Dẫu vậy, anh vẫn phải viện đến sự hỗ trợ của trang phục độn khi hóa thân thành dị nhân Juggernaut trong The Last Stand. Đáng tiếc thay, khán giả chỉ nhớ đến nhân vật qua lời thoại lố bịch “Tao là Juggernaut đấy, con khốn!” trong một trường đoạn hành động.

