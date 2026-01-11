Hà Nội

Sống Khỏe

Giải pháp phát hiện sớm nguyên nhân nhiễm khuẩn hô hấp

Xét nghiệm Mycoplasma giúp xác định nguyên nhân nhiễm khuẩn, hỗ trợ điều trị kịp thời, giảm biến chứng và nâng cao sức đề kháng.

Thúy Nga

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Cẩm Khê, Phú Thọ cho biết, vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae, đang trở thành một trong những nguyên nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhất là ở trẻ em và người trẻ tuổi. Vi khuẩn này có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp và gây ra các bệnh lý khó phát hiện nếu không được xét nghiệm kịp thời.

Vi khuẩn Mycoplasma thường cư trú tại niêm mạc miệng, họng và đường sinh dục ở cả nam và nữ. Bình thường, chúng có thể không gây triệu chứng. Tuy nhiên, khi số lượng tăng cao hoặc sức đề kháng suy giảm, Mycoplasma có thể gây ra nhiều bệnh lý, phổ biến nhất là viêm phổi do Mycoplasma.

viem-phoi-mycoplasma.jpg
Vi khuẩn Mycoplasma dễ gây viêm phổi - Ảnh minh họa nguồn Internet

Viêm phổi do Mycoplasma

Viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae thường có triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường: Đau đầu, mệt mỏi; Sổ mũi, viêm họng; Sốt nhẹ hoặc sốt cao; Ho khan hoặc ho có đàm kéo dài. Trẻ em thường mắc nhiều hơn người lớn.

Bệnh lây qua đường hô hấp, thông qua các hạt khí dung khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh có thể kéo dài, gây biến chứng và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Xét nghiệm Mycoplasma giúp: Xác định chính xác nguyên nhân nhiễm khuẩn; Hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp; Rút ngắn thời gian điều trị, tăng hiệu quả hồi phục; Hạn chế biến chứng nguy hiểm.

xet-nghiem.png

Khi nào nên làm xét nghiệm Mycoplasma?

- Trẻ em hoặc người lớn ho kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân

- Điều trị kháng sinh thông thường không đáp ứng

- Nghi ngờ viêm phổi không điển hình

- Người sống trong môi trường đông người, dễ lây nhiễm

Việc phát hiện sớm Mycoplasma đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị và phòng ngừa biến chứng. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ, người dân không nên tự ý điều trị, hãy đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn xét nghiệm kịp thời.

