Những bức ảnh càng nhìn càng thấy rùng rợn nhưng có ý nghĩa đặc biệt

Bức ảnh này được chụp vào năm 1962 cho thấy một gã hề chụp ảnh với gia đình 4 người. Điều khiến người ta chú ý nữa là cánh tay người nào đó xuất hiện ở bên trái bức ảnh và chiếc rìu trên tay gã hề. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có lời giải thích thỏa đáng nào cho bức ảnh có phần ghê rợn này. Hoa hậu New Zealand ngất xỉu trong một buổi chụp hình trước thềm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Hoa Kỳ tại Long Beach năm 1954. Điều khiến bức ảnh trở nên ám ảnh đối với nhiều người là các thí sinh vẫn mỉm cười nhìn vào một thí sinh khác đang nằm gục dưới đất mà không có hành động giúp đỡ. Đôi khi, chúng ta phải mất thời gian dài để nhìn lâu nhìn kỹ mới hiểu được những gì đang diễn ra trong một bức ảnh. Những thiếu nữ như thể bị dính trên tường khiến nhiều người liên tưởng đến một phân cảnh trong phim "The Exorcist". Tuy nhiên, thực tế đó là các vũ công ballet đang tập luyện vào năm 1977. Những bức ảnh này sau đó đã nhiều lần bị bóp méo nội dung, khiến nhiều người tưởng rằng các cô gái này là tù nhân tị nạn. Một ông bố mặc đồ hình nhện khổng lồ để trêu cậu con trai. Tuy nhiên, bộ đồ người nhện này có vẻ không được đẹp lắm... Con trai của người đàn ông này không phải là quái vật. Thực chất, đây là một nghệ sĩ nói tiếng bụng cùng con rối biểu diễn của anh. Bức ảnh được chụp năm 1900. Một cậu bé người Anh đang chữa bệnh bằng phương pháp ánh sáng vào năm 1928. Không phải cửa hầm quái vật, đây là cửa ra vào khá ấn tượng của một hộp đêm tại Paris. Bức ảnh được chụp năm 1926. Binh đoàn người ngoài hành tinh sao? Bức ảnh chụp lại binh lính Nga vào năm 1928. Khán giả đồng loạt đeo mặt nạ chuột Mickey khiến người ta sởn tóc gáy khi nhìn vào bức ảnh. Một đứa trẻ bị giam giữ trong nhà thương điên ở Tây Ban Nha, 1922. Vì không có phòng riêng đúng kích cỡ nên đứa bé bị nhốt vào một cái cũi chật chội. Một cảnh cắt ra từ vở kịch Death and the Lady, được chụp vào năm 1906. Đây là bức ảnh được chụp năm 1890 cho thấy cảnh các sinh viên trường Y thời bấy giờ đánh bài tiêu khiển bên cạnh một bộ xương. Một hình ảnh quảng bá cho bộ phim kinh dị Mesa of Lost Women, ra mắt năm 1953. Một bé gái đi giữa những con cá sấu ở một trang trại cá sấu tại Florida năm 1948. Một khách du lịch ở phía trước đền Parthenon ở Athens, Hy Lạp vào năm 1905. Một phụ nữ đeo đồ chơi Dakko-chan trên tay hưởng ứng trào lưu Dakko-chan kỳ lạ ở Nhật Bản năm 1960.

Bức ảnh này được chụp vào năm 1962 cho thấy một gã hề chụp ảnh với gia đình 4 người. Điều khiến người ta chú ý nữa là cánh tay người nào đó xuất hiện ở bên trái bức ảnh và chiếc rìu trên tay gã hề. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có lời giải thích thỏa đáng nào cho bức ảnh có phần ghê rợn này. Hoa hậu New Zealand ngất xỉu trong một buổi chụp hình trước thềm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Hoa Kỳ tại Long Beach năm 1954. Điều khiến bức ảnh trở nên ám ảnh đối với nhiều người là các thí sinh vẫn mỉm cười nhìn vào một thí sinh khác đang nằm gục dưới đất mà không có hành động giúp đỡ. Đôi khi, chúng ta phải mất thời gian dài để nhìn lâu nhìn kỹ mới hiểu được những gì đang diễn ra trong một bức ảnh. Những thiếu nữ như thể bị dính trên tường khiến nhiều người liên tưởng đến một phân cảnh trong phim "The Exorcist". Tuy nhiên, thực tế đó là các vũ công ballet đang tập luyện vào năm 1977. Những bức ảnh này sau đó đã nhiều lần bị bóp méo nội dung, khiến nhiều người tưởng rằng các cô gái này là tù nhân tị nạn. Một ông bố mặc đồ hình nhện khổng lồ để trêu cậu con trai. Tuy nhiên, bộ đồ người nhện này có vẻ không được đẹp lắm... Con trai của người đàn ông này không phải là quái vật. Thực chất, đây là một nghệ sĩ nói tiếng bụng cùng con rối biểu diễn của anh. Bức ảnh được chụp năm 1900. Một cậu bé người Anh đang chữa bệnh bằng phương pháp ánh sáng vào năm 1928. Không phải cửa hầm quái vật, đây là cửa ra vào khá ấn tượng của một hộp đêm tại Paris. Bức ảnh được chụp năm 1926. Binh đoàn người ngoài hành tinh sao? Bức ảnh chụp lại binh lính Nga vào năm 1928. Khán giả đồng loạt đeo mặt nạ chuột Mickey khiến người ta sởn tóc gáy khi nhìn vào bức ảnh. Một đứa trẻ bị giam giữ trong nhà thương điên ở Tây Ban Nha, 1922. Vì không có phòng riêng đúng kích cỡ nên đứa bé bị nhốt vào một cái cũi chật chội. Một cảnh cắt ra từ vở kịch Death and the Lady, được chụp vào năm 1906. Đây là bức ảnh được chụp năm 1890 cho thấy cảnh các sinh viên trường Y thời bấy giờ đánh bài tiêu khiển bên cạnh một bộ xương. Một hình ảnh quảng bá cho bộ phim kinh dị Mesa of Lost Women, ra mắt năm 1953. Một bé gái đi giữa những con cá sấu ở một trang trại cá sấu tại Florida năm 1948. Một khách du lịch ở phía trước đền Parthenon ở Athens, Hy Lạp vào năm 1905. Một phụ nữ đeo đồ chơi Dakko-chan trên tay hưởng ứng trào lưu Dakko-chan kỳ lạ ở Nhật Bản năm 1960.