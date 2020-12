Ẩn số về hợp kim đồng đen huyền bí của người Hy Lạp cổ

Hepatizon hay đồng đen Corinth là tên gọi của một hợp kim bí ẩn có giá trị cao ở châu Âu thời cổ đại, được biết đến từ thời kỳ của nền văn minh Hy Lạp cổ. Theo mô tả, Hepatizon có một màu sẫm đặc biệt hấp dẫn và là một vật liệu quý để đúc những bức tượng loại tốt nhất. Ngai của Đức Giáo hoàng được cho là làm từ loại đồng đen này. Do các thăng trầm lịch sử mà kỹ nghệ sản xuất Hepatizon đã biến mất hoàn toàn. Dựa trên những lời kể được lưu lại, nó là hợp kim của đồng với một lượng nhỏ vàng và bạc (khoảng tới 8% cho mỗi kim loại này). Các thành phần kim loại của Hepatizon được phối trộn và xử lý theo cách thức bí truyền để tạo ra một vật liệu có bề mặt ánh lên màu đỏ tía sẫm, được ví như màu của lá gan. Các hợp kim tương tự Hepatizon đã được ghi nhận ngoài phạm vi châu Âu. Ví dụ điển hình là, shakudo - một hợp kim vàng giữa đồng và vàng có bề mặt ánh màu tía lam sẫm đặc trưng, được sản xuất ở Nhật. Do ngày nay không còn mẫu vật nào dùng Hepatizon được lưu lại nên vật liệu này vẫn là một bí ẩn lớn trong mắt các nhà khoa học. Nhiều thực hiện đã được tiến hành nhằm tái tạo Hepatizon, nhưng cho đến nay kết quả vẫn là con số 0. Do bức màn mờ ảo bao phủ xung quanh mà Hepatizon đã trở thành đối tượng của một số vụ lừa đảo trong giới sưu tầm cổ vật, khi các món đồ kim loại giả cổ được xử lý màu và giới thiệu là được làm thứ kim loại huyền thoại của người xưa... Mời quý độc giả xem video: Giải mã thông điệp ý nghĩa trống đồng Đông Sơn. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Hepatizon hay đồng đen Corinth là tên gọi của một hợp kim bí ẩn có giá trị cao ở châu Âu thời cổ đại, được biết đến từ thời kỳ của nền văn minh Hy Lạp cổ. Theo mô tả, Hepatizon có một màu sẫm đặc biệt hấp dẫn và là một vật liệu quý để đúc những bức tượng loại tốt nhất. Ngai của Đức Giáo hoàng được cho là làm từ loại đồng đen này. Do các thăng trầm lịch sử mà kỹ nghệ sản xuất Hepatizon đã biến mất hoàn toàn. Dựa trên những lời kể được lưu lại, nó là hợp kim của đồng với một lượng nhỏ vàng và bạc (khoảng tới 8% cho mỗi kim loại này). Các thành phần kim loại của Hepatizon được phối trộn và xử lý theo cách thức bí truyền để tạo ra một vật liệu có bề mặt ánh lên màu đỏ tía sẫm, được ví như màu của lá gan. Các hợp kim tương tự Hepatizon đã được ghi nhận ngoài phạm vi châu Âu. Ví dụ điển hình là, shakudo - một hợp kim vàng giữa đồng và vàng có bề mặt ánh màu tía lam sẫm đặc trưng, được sản xuất ở Nhật. Do ngày nay không còn mẫu vật nào dùng Hepatizon được lưu lại nên vật liệu này vẫn là một bí ẩn lớn trong mắt các nhà khoa học. Nhiều thực hiện đã được tiến hành nhằm tái tạo Hepatizon, nhưng cho đến nay kết quả vẫn là con số 0. Do bức màn mờ ảo bao phủ xung quanh mà Hepatizon đã trở thành đối tượng của một số vụ lừa đảo trong giới sưu tầm cổ vật, khi các món đồ kim loại giả cổ được xử lý màu và giới thiệu là được làm thứ kim loại huyền thoại của người xưa... Mời quý độc giả xem video: Giải mã thông điệp ý nghĩa trống đồng Đông Sơn. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.