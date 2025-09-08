Hà Nội

Hài cốt thánh nữ thế kỷ thứ 7 được tìm thấy trong nhà thờ Anh

Kho tri thức

Sau hơn 100 năm, các chuyên gia xác nhận hài cốt được phát hiện trong hốc tường nhà thờ ở Anh thuộc về Thánh Eanswythe. Vị thánh này sống vào thế kỷ 7.

Năm 1885, công nhân tu sửa nhà thờ Thánh Mary và Thánh Eanswythe gần cảng Folkestone, Anh bất ngờ phát hiện một hộp chì chứa bộ hài cốt trong một hốc tường. Ảnh: Mark Hourahane.
Sau hơn 100 năm kể từ khi phát hiện, các chuyên gia mới xác nhận thi hài trên thuộc về Thánh Eanswythe - một trong những vị Thánh đầu tiên ở Anh. Ảnh: Matt Rowe.
Thánh Eanswythe là công chúa và cháu gái của Ethelbert - nhà vua Anh đầu tiên cải sang Cơ Đốc giáo. Ông hoàng này cai trị miền đông nước Anh từ năm 580 cho đến khi qua đời vào năm 616. Ảnh: Canterbury Historical &amp; Archaeological Society (CHAS).
Theo các ghi chép, Thánh Eanswythe là vị thánh bảo trợ của thị trấn ven biển Folkestone. Bà lập ra phái tu sớm nhất ở Anh vào khoảng năm 660. Vài năm sau, bà qua đời khi mới ngoài 20 tuổi. Ảnh: Kent Archaeological Society.
Chiếc hộp chứa thi hài của Thánh Eanswythe có thể được giấu vào hốc tường của nhà thờ Thánh Mary và Thánh Eanswythe để tránh bị phá hủy dưới thời Cải cách. Ảnh: BBC/Jo Burn.
Mặc dù năm sinh chính xác của Thánh Eanswythe vẫn chưa xác định nhưng các nhà sử học cho rằng có thể là vào khoảng năm 630 - 640. Cha của Thánh Eanswythe đã xây một tu viện ở Folkestone - nơi bà gia nhập khi mới 16 tuổi. Ảnh: Mark Hourahane.
Theo nhà khảo cổ học Andrew Richardson thuộc Quỹ Khảo cổ Canterbury, Thánh Eanswythe qua đời vào khoảng năm 653 - 663. Vào thời điểm tử vong, bà khoảng 17 - 20 tuổi, nhiều nhất là 22 tuổi. Ảnh: telegraph.
Nhà khảo cổ học Andrew cho rằng, Thánh Eanswythe xuất thân từ gia đình hoàng tộc Kentish có thể được phong thánh chỉ vài năm sau khi qua đời. Bà cùng với dì Ethelburga trở thành những vị thánh nữ đầu tiên của nước Anh. Ảnh: PA.
Hiện tại, các nhà nghiên cứu có kế hoạch kiểm tra kỹ lưỡng hơn thi hài của Thánh Eanswythe, bao gồm phân tích di truyền cũng như lên phương án bảo quản, trưng bày trong thời gian tới. Ảnh: Matt Rowe.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo ATI)
