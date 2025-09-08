Hài cốt thánh nữ thế kỷ thứ 7 được tìm thấy trong nhà thờ Anh

Sau hơn 100 năm, các chuyên gia xác nhận hài cốt được phát hiện trong hốc tường nhà thờ ở Anh thuộc về Thánh Eanswythe. Vị thánh này sống vào thế kỷ 7.