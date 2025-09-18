Hà Nội

Bí ẩn 'sinh vật ngoài hành tinh' bên trong thiên thạch

Kho tri thức

Bí ẩn 'sinh vật ngoài hành tinh' bên trong thiên thạch

Người đàn ông tên Kin ở Panama tuyên bố tìm thấy sinh vật lạ giống “người ngoài hành tinh” bên trong thiên thạch rơi xuống Trái đất vào cuối tháng 8 vừa qua.

Người đàn ông Kin cho biết đã phát hiện một tảng đá nhỏ màu bạc trong một hố lửa tại quận Pedregal (Panama) vào ngày 29/8. Từ đó, anh liên tục chia sẻ nhiều đoạn video trên TikTok cho thấy thứ mà mình mô tả là thiên thạch đốt cháy lá cây khi chạm vào và còn xuất hiện những xúc tu kỳ dị mọc ra từ bên trong. Ảnh: TikTok.
Một tuần sau bài đăng đầu tiên, Kin tuyên bố hố đất - nơi tìm thấy thiên thạch - phát sáng vào ban đêm và chia sẻ video ghi lại sự việc kỳ bí. Những video sau đó tiếp tục ghi lại cảnh khối vật chất dầu nhớt, đen bóng giống xúc tu đang lan rộng nhanh chóng từ các khe nứt của tảng đá trước khi bao phủ toàn bộ bề mặt thiên thạch. Ảnh: TikTok.
Những video của Kin được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút cuộc tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, một số người cho rằng đây là bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh. Ảnh: TikTok.
Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng đây là trò lừa bịp. Một người dùng mạng xã hội X bình luận: “Có những người muốn tin nhưng thực tế nó trông giống củ khoai tây”. Ảnh: TikTok.
Kin khẳng định mẫu vật mọc đầy xúc tu hiện được cất trong két sắt lớn. Những người nghi ngờ câu chuyện này cho rằng đó là một loài thực vật phổ biến và cảnh thiên thạch rơi xuống được dàn dựng. Ảnh: TikTok.
Mặc dù video của Kin có hàng triệu lượt xem nhưng đến nay vẫn chưa có tổ chức, chuyên gia nào xác nhận đó là thiên thạch cũng như về “sinh vật” đang mọc trên tảng đá. Ảnh: TikTok.
Những người theo dõi thiên thạch cũng chưa xác nhận có tảng đá vũ trụ nào rơi xuống quận Pedregal của Panama vào tháng trước. Ảnh: TikTok.
Những người hoài nghi trên mạng đã chỉ ra rằng hình ảnh về miệng hố được cho là nơi Kin tìm thấy thiên thạch dường như có một vài que diêm bên trong. Điều này cho thấy hố đã bị cố tình đốt cháy. Ảnh: TikTok.
Tiếp đến, một số người chỉ ra Kin có thể nhặt thiên thạch bằng tay không mà không gặp vấn đề gì mặc dù vật thể này đốt cháy nhiều lá cây. Đến nay, sự thật về tảng đá mọc đầu xúc tu của Kin vẫn chưa được giải đáp. Ảnh: TikTok.
Tâm Anh (theo Mail Online)
