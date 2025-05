Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã kịp thời điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sỹ để giải cứu 5 người đi lạc trên đỉnh núi Hàm Lợn (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn).

Lực lượng chức năng giải cứu 5 người mắc kẹt trên đỉnh núi Hàm Lợn.

Theo đó, hồi 19h17 ngày 17/5, nhận được tin báo về việc có người bị lạc trong núi sâu thuộc địa bàn xã Nam Sơn, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã điều động Tổ địa bàn PCCC&CNCH Sóc Sơn (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ và cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để tìm kiếm.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nắm bắt thông tin, triển khai các mũi tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên tại thời điểm tìm kiếm, trời có mưa, địa hình trơn trượt, dốc cao nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Sau thời gian tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận và động viên, trấn an tinh thần nhóm người đi lạc. Do địa hình trên núi cao, nhiều đường dốc, các lực lượng đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng trong công tác cứu nạn cứu hộ để đưa thành công 5 người xuống núi an toàn. Hiện nay, tình hình sức khỏe của những người này đã ổn định.

>>> Xem thêm video: 3 bé trai đạp xe lạc 30km, CSGT Hà Nội giúp tìm người thân