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Doanh nghiệp

Giấc mơ có thật tại S-Light Tower: Thức dậy cùng thiên nhiên trác tuyệt, khép ngày dưới bầu trời pháo hoa Đà Nẵng

Tựa như cánh hạc quyền quý ung dung giữa tầng mây, tháp đôi S-Light Tower soi bóng hợp lưu của ba dòng sông di sản: sông Hàn - Cẩm Lệ - Đô Tỏa.

PV

Ai có thể “mua” được đường chân trời

Đầu tháng 6, thị trường bất động sản Hàn Quốc ghi nhận giao dịch đáng chú ý khi một căn hộ sở hữu tầm nhìn trực diện ra sông Hàn tại Heukseok-dong, Dongjak-gu (Seoul) được chuyển nhượng với mức giá khoảng 4,87 tỷ won. Mức giá kinh ngạc và được cho là cao hơn cả các khu chung cư mới ở quận Gangnam. Điều khiến thương vụ này được giới đầu tư quan tâm không chỉ là vị trí hay chất lượng công trình, mà là cách thị trường định giá yếu tố tưởng như vô hình: tầm nhìn.

Theo Naver Real Estate, cũng có vị trí sát sông Hàn, dự án Summit The Hill tại khu Heukseok 11 (Seoul) đã mở đợt đăng ký mua ưu tiên vào tháng trước. Dù giá bán cao nhất của căn hộ diện tích 84 m² lên tới xấp xỉ 3 tỷ won, dự án vẫn ghi nhận tỷ lệ cạnh tranh trung bình 32,51:1.

Thực tế, nhiều nghiên cứu về thị trường nhà ở tại Seoul chỉ ra rằng, ngay trong cùng một dự án, những căn hộ sở hữu tầm nhìn trực diện sông Hàn có thể được giao dịch với mức giá cao hơn khoảng 31% so với các căn không có lợi thế này. Sự chênh lệch ấy được định đoạt bởi giá trị không thể xây thêm hay sao chép: khoảng trời sau ô cửa kính.

Đó cũng là lý do tại nhiều đô thị ven sông nổi tiếng như London, Paris hay Singapore, bất động sản hướng mặt nước luôn nằm trong nhóm tài sản giữ giá trị tốt nhất. Giới đầu tư nhận ra rằng trong khi vị trí trung tâm có thể mở rộng theo quy hoạch, một tầm nhìn đẹp lại là tài nguyên hữu hạn.

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Sông Hàn - "sân khấu trung tâm" của những sự kiện quốc tế tầm cỡ như lễ hội DIFF. Ảnh: Ánh Dương.

Xu hướng này cũng đang dần hiện hữu tại Đà Nẵng. Trong nhiều năm, sông Hàn không chỉ là dòng chảy tự nhiên mà đã trở thành trục cảnh quan, du lịch biểu tượng của thành phố. Hai bên bờ sông liên tục được đầu tư các công trình công cộng, quảng trường, tuyến phố đi bộ, cầu biểu tượng cùng chuỗi sự kiện quốc tế như Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng (DIFF), biến mặt nước trở thành “sân khấu trung tâm” của đời sống đô thị.

Và trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại Đà Nẵng ngày càng hạn chế, những dự án vừa sở hữu vị trí đẹp, gần trung tâm, vừa nắm giữ tầm nhìn rộng mở đang trở thành “món hàng hiệu” lấp lánh trong mắt giới đầu tư.

Tầm nhìn “4 trong 1” ngoạn mục

Như tại S-Light Tower, tổ hợp căn hộ toạ lạc tại ngã ba sông Hàn, Cẩm Lệ và Đô Tỏa, được xem là công trình định hình lại đường chân trời khu vực phía Nam trung tâm Đà Nẵng. Với lợi thế 3 mặt thông thoáng nhờ xung quanh chủ yếu là nhà thấp và trung tầng, S-Light Tower sở hữu tầm nhìn “4 trong 1” giao thoa giữa thiên nhiên và phố thị. Từ những tầng cao, chủ nhân có thể thu trọn bức tranh phong cảnh đa sắc diện: hướng Đông phóng tầm mắt ra biển Đông xanh thẳm, hướng Tây ngắm nhìn những dãy núi hùng vĩ, hướng Bắc là trung tâm thành phố hoa lệ bên sông Hàn trong khi hướng Nam là dòng Đô Tỏa hiền hòa.

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Vị trí "kim cương" giao thoa 3 dòng sông hiếm có của tổ hợp căn hộ S-Light Tower. Ảnh: Sun Property.

Điểm nhấn đưa dự án trở thành "thỏi nam châm" thu hút giới đầu tư chính là đặc quyền thưởng lãm những màn trình diễn ánh sáng đỉnh cao của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF ngay từ ban công căn hộ. Giữa không gian sống sinh thái tại hành lang phía Nam, mỗi khung cửa sổ tại S-Light Tower đều như một tác phẩm nghệ thuật, nơi những dòng sông di sản cộng hưởng cùng nhịp sống đô thị năng động, mang lại giá trị sống thăng hoa.

Không chỉ mang lại giá trị cảnh quan, vị trí giao hòa giữa 3 con sông còn hình thành nên thế đất “minh đường tụ thuỷ” – tọa độ hội tụ sinh khí và tài lộc theo quan niệm phương Đông. Mặt nước cũng góp phần điều hòa vi khí hậu, gia tăng lưu thông gió tự nhiên và tạo nên môi trường sống trong lành giữa bối cảnh đô thị ngày càng ngột ngạt. Khi các tiêu chí về sức khỏe và chất lượng sống trở thành ưu tiên hàng đầu của người mua nhà, những lợi thế này càng được thị trường đánh giá cao.

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Chất lượng sống của cư dân S-Light Tower được củng cố với dãy shophouse chân khối đế và hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe tại tầng 2. Ảnh: Sun Property.

Theo các chuyên gia, khác với nội thất có thể thay đổi hay tiện ích có thể được bổ sung theo thời gian, tầm nhìn đẹp là giá trị gần như không thể tái tạo. Chính tính hữu hạn đó khiến những căn hộ sở hữu tầm nhìn độc bản luôn nằm trong nhóm tài sản được săn đón ở các đô thị phát triển.

Trải nghiệm có được từ tầm nhìn cũng là yếu tố định hình sức hút của các căn hộ ven sông cao cấp. Khi mở ô cửa đón ánh ban mai vào buổi sáng hay trở về nhà sau một ngày làm việc, điều đón chờ chủ nhân căn hộ S-Light Tower không chỉ là nơi ở tiện nghi, mà còn là khoảng không gian khoáng đạt giúp xoa dịu căng thẳng và tái tạo năng lượng hiệu quả.

Đúc kết về giá trị trải nghiệm tại S-Light Tower, kiến trúc sư trưởng dự án khẳng định: “Nhờ lợi thế vị trí, phần lớn căn hộ tại S-Light Tower sở hữu tầm nhìn sông - núi - phố rộng thoáng. Cư dân có cơ hội tận hưởng bức tranh đô thị thay đổi theo từng thời điểm trong ngày: ánh bình minh phản chiếu trên mặt sông, nhịp sống sôi động khi thành phố lên đèn hay những màn pháo hoa rực sáng mỗi mùa DIFF, kiến tạo chất sống thăng hoa và đầy cảm hứng”.

#Giá trị tầm nhìn bất động sản #Vị trí và cảnh quan ven sông #Dự án căn hộ S-Light Tower #Xu hướng đầu tư ven sông tại Đà Nẵng #Ý nghĩa phong thủy và môi trường sống

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