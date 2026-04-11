Giá Vàng SJC tăng vọt lên mức 172,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trong những ngày gần đây, đẩy mức giá bán ra lên 172,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC vừa có một đợt tăng giá ấn tượng, với mức giao dịch chiều mua vào - bán ra hiện niêm yết ở ngưỡng 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng. Mức tăng này tương đương 1,2 triệu đồng/lượng cho mỗi chiều giao dịch, cho thấy sự biến động mạnh mẽ của thị trường vàng trong nước.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC đang ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tình hình tương tự cũng diễn ra với vàng nhẫn, khi giá kim loại quý này cũng leo thang lên ngưỡng 169,3 - 172,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cụ thể, giá vàng nhẫn tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng thế giới và khoảng cách chênh lệch

Trong khi thị trường trong nước sôi động, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh mức 4.748 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức này tương đương khoảng 151 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước hiện đang cao hơn vàng thế giới 21,8 triệu đồng/lượng.

Yếu tố tác động đến thị trường vàng

Theo giới phân tích, sự suy yếu của đồng USD và việc giá dầu thô duy trì ở mức cao đang tạo lực đỡ nhất định cho vàng. Các yếu tố vĩ mô như diễn biến lạm phát, chính sách lãi suất và tình hình căng thẳng địa chính trị được dự báo sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

Bà Roukaya Ibrahim, Giám đốc chiến lược hàng hóa của BCA Research, nhận định vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn do tác động của đầu cơ, lãi suất thực và các yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng khi tác động của lạm phát lên tăng trưởng kinh tế giảm dần, lợi suất trái phiếu có thể hạ nhiệt, tạo điều kiện thuận lợi cho vàng phục hồi.

Về mặt kỹ thuật, ngưỡng kháng cự quan trọng của vàng được xác định ở mức 5.000 USD/ounce, trong khi vùng 4.500 USD/ounce đóng vai trò hỗ trợ mạnh. Điều này cho thấy giá vàng có thể còn những biến động ngắn hạn, nhưng xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì.

Đồng USD suy yếu

Phiên giao dịch ngày 10/4 chứng kiến sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số US Dollar Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm 0,12% xuống mức 98,70 điểm. Đà giảm này có thể là mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 1, do giới đầu tư có xu hướng bán ra các tài sản trú ẩn an toàn.

Sự suy yếu này được cho là có liên quan đến kỳ vọng nối lại hoạt động vận chuyển dầu mỏ nếu lệnh ngừng bắn tại khu vực Vùng Vịnh được duy trì.

Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.105 đồng. Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước có biến động nhẹ, với mức mua vào - bán ra lần lượt là 23.900 đồng và 26.310 đồng.