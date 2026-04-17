Giá vàng SJC 17/4: Giảm sâu dưới mốc 4.800 USD

Sáng ngày 17/4, thị trường vàng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể. Giá vàng thế giới được giao dịch trên Kitco ở mức 4.794 USD/ounce, giảm 15 USD so với phiên giao dịch trước đó.

Sự suy giảm này được cho là xuất phát từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau một thời gian tăng giá, cùng với những áp lực từ tình hình ngân sách eo hẹp tại nhiều quốc gia và diễn biến giá dầu vẫn duy trì ở mức cao.

Phân tích và dự báo từ chuyên gia

Mặc dù giá vàng đã giảm, nhiều nhà phân tích thị trường vẫn giữ quan điểm lạc quan khi giá đã trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ 4.600 USD/ounce. Các yếu tố tích cực, như thông tin tốt lành từ Trung Đông, có thể giúp giảm bớt căng thẳng trên thị trường và có khả năng đẩy lãi suất xuống thấp hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng. Giá vàng giao ngay đã chứng kiến mức giảm hơn 8% kể từ cuối tháng 2/2026, thời điểm xung đột với Iran leo thang. Lo ngại về việc giá năng lượng tăng cao có thể kích hoạt lạm phát và giữ lãi suất toàn cầu ở mức cao đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một kênh phòng ngừa lạm phát.

Tại Mỹ, các nhà giao dịch đang đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, với xác suất hiện tại là 29%. Con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng trước đó về hai đợt giảm lãi suất.

Diễn biến giá vàng trong nước ngày 17/4

Cập nhật lúc 6h ngày 17/4, giá vàng miếng SJC và Doji tại thị trường trong nước được niêm yết ở mức 167,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này đã giảm tới 2,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn của Doji cũng ghi nhận mức giảm 2,1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở ngưỡng 167,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 171,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Triển vọng thị trường vàng

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, nhận định yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng là kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Điều này có thể kéo giảm lợi suất trái phiếu dài hạn toàn cầu, làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng.

Theo ông Wong, nếu giá vàng có thể vượt qua ngưỡng 4.900 USD/ounce, đà tăng có thể tiếp tục hướng tới mốc tâm lý 5.000 USD/ounce.

Những tín hiệu tích cực về khả năng chấm dứt xung đột đang gia tăng. Việc Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đến Tehran vào ngày 15/4 với vai trò trung gian, cùng với các phát tín hiệu từ chính quyền Tổng thống Donald Trump về khả năng đạt thỏa thuận, có thể mở lại tuyến vận tải quan trọng qua eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, nội các Israel cũng đã họp vào ngày 15/4 để thảo luận về lệnh ngừng bắn tại Liban sau nhiều tuần giao tranh với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.