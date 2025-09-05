Giá vàng lại lập đỉnh, người ôm vàng SJC đang lãi bao nhiêu?

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, người đầu tư vàng miếng SJC đã lãi khoảng 50 triệu đồng/lượng.

Sáng 5/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 132,9 triệu đồng/lượng, bán ra 134,4 triệu đồng/lượng, tăng thêm 500.000 đồng so với sáng qua.

Trong vòng 2 tuần qua, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm khoảng 10 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng cao nhất được các công ty vàng niêm yết chính thức.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, người nắm giữ vàng miếng SJC đã lãi khoảng 50 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do còn tăng mạnh hơn nhiều, hiện xấp xỉ 140 triệu đồng/lượng. Cụ thể, một số tiệm vàng nhỏ ở TP HCM sáng nay niêm yết giá vàng miếng SJC 138 triệu đồng/lượng ( mua vào) và 139,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng so với sáng 4/9.

So với mức giá 82,2 - 84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) ngày 1/1/2025, người mua vàng miếng SJC đã lãi gần 50 triệu đồng/lượng. Nếu tính mức giá 138 triệu đồng/lượng tại một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM, người mua hiện lãi tới 53,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hiện được niêm yết ở mức 126,7 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mức giá 82,2 - 84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) ngày 1/1/2025, người mua vàng nhẫn SJC hiện lãi khoảng 42,7 triệu đồng/lượng.

Nếu so với với mức giá 67,02 triệu đồng/lượng ngày 1/1/2023, người mua vàng miếng SJC lãi khoảng 65,7 triệu đồng/lượng, gần gấp đôi.

Tương tự với vàng nhẫn trơn mua 67,02 triệu đồng/lượng ngày 1/1/2023, nhà đầu tư đã có lãi gần 60 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 3.551,60 USD/ounce, tăng khoảng 7 USD/ounce so với hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với đỉnh lịch sử lập vào phiên trước, giá vàng hôm nay vẫn thấp hơn khoảng 20 USD/ounce.