Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Giá vàng lại lập đỉnh, người ôm vàng SJC đang lãi bao nhiêu?

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, người đầu tư vàng miếng SJC đã lãi khoảng 50 triệu đồng/lượng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Sáng 5/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 132,9 triệu đồng/lượng, bán ra 134,4 triệu đồng/lượng, tăng thêm 500.000 đồng so với sáng qua.

Trong vòng 2 tuần qua, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm khoảng 10 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng cao nhất được các công ty vàng niêm yết chính thức.

gia-vang.jpg
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, người nắm giữ vàng miếng SJC đã lãi khoảng 50 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do còn tăng mạnh hơn nhiều, hiện xấp xỉ 140 triệu đồng/lượng. Cụ thể, một số tiệm vàng nhỏ ở TP HCM sáng nay niêm yết giá vàng miếng SJC 138 triệu đồng/lượng ( mua vào) và 139,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng so với sáng 4/9.

So với mức giá 82,2 - 84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) ngày 1/1/2025, người mua vàng miếng SJC đã lãi gần 50 triệu đồng/lượng. Nếu tính mức giá 138 triệu đồng/lượng tại một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM, người mua hiện lãi tới 53,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hiện được niêm yết ở mức 126,7 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mức giá 82,2 - 84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) ngày 1/1/2025, người mua vàng nhẫn SJC hiện lãi khoảng 42,7 triệu đồng/lượng.

Nếu so với với mức giá 67,02 triệu đồng/lượng ngày 1/1/2023, người mua vàng miếng SJC lãi khoảng 65,7 triệu đồng/lượng, gần gấp đôi.

Tương tự với vàng nhẫn trơn mua 67,02 triệu đồng/lượng ngày 1/1/2023, nhà đầu tư đã có lãi gần 60 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 3.551,60 USD/ounce, tăng khoảng 7 USD/ounce so với hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với đỉnh lịch sử lập vào phiên trước, giá vàng hôm nay vẫn thấp hơn khoảng 20 USD/ounce.

#giá vàng SJC lập đỉnh #lợi nhuận đầu tư vàng 2025 #tăng giá vàng trong nước #giá vàng tự do TP HCM #lãi suất vàng SJC #giá vàng quốc tế 2025

Bài liên quan

Xã hội

Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Nghị định 232 đã xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232 ngày 26/8/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Mở rộng phạm vi điều chỉnh hoạt động sản xuất vàng miếng

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 24/8: Vàng miếng tăng dựng đứng?

Giá vàng hôm nay 24/8, giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước cũng leo đỉnh mới. 

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 23/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 125,6– 126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 19/8: Vàng miếng cao chưa từng thấy?

Giá vàng hôm nay 19/8, vàng miếng SJC lên mức cao kỷ lục 125 triệu đồng/lượng, nới rộng thêm chênh lệch với thế giới lên 18 triệu đồng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 18/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 124– 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Xu hướng mua gốm sứ online bùng nổ

Xu hướng mua gốm sứ online bùng nổ

Xu hướng mua gốm sứ trực tuyến phát triển mạnh, giới trẻ đam mê hàng độc, cá nhân hóa và decor, mở ra cơ hội lớn cho ngành nghề thủ công Việt Nam.
Nhãn Ido bất ngờ tăng giá mạnh

Nhãn Ido bất ngờ tăng giá mạnh

Nhãn Ido hiện có giá 18.000-20.000 đồng/kg, giúp nông dân Cần Thơ tăng thu nhập và thị trường tiêu thụ sôi động do nhu cầu trong và ngoài nước tăng mạnh.