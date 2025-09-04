Hà Nội

Chính trị

Ông Nguyễn Long Hải làm Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Long Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương.

Gia Đạt

Ngày 4/9, Đảng ủy các cơ quan Đảng TƯ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

capture-1921.png
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Long Hải.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã cân nhắc, phân công nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu công tác; đề nghị ông Nguyễn Long Hải phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Long Hải bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách, khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong; học hỏi, trau dồi kiến thức, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, nghiên cứu và vận dụng các quy định mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào thực tiễn công việc.

Ông Nguyễn Long Hải cam kết cùng các Phó Bí thư, các đồng chí trong cơ quan chuyên trách tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, với đồng chí Bí thư Đảng ủy triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Trung ương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Long Hải sinh năm 1976, quê tỉnh Phú Thọ, là tiến sĩ Luật, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII. Ông từng giữ chức Phó chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Tổng thư ký Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn.

Tháng 12/2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Tháng 8/2021, Bộ Chính trị điều động ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tháng 12/2024, ông Nguyễn Long Hải được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 -2025. Sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, ông Nguyễn Long Hải làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị.

