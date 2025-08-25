Điều trăn trở của tân Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vừa được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương và Bộ Chính trị đã tin tưởng giao nhiệm vụ với nhiều kỳ vọng.

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến ông Nguyễn Văn Nên và tập thể trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tiếp nhận người đồng chí, đồng đội cùng đồng hành vì sự phát triển của TPHCM.

Tân Bí thư Thành ủy TPHCM nói rằng, đã 4 năm, 3 tháng, 21 ngày, ông lại có cơ hội trở về để đồng hành cùng mọi người trong sự phát triển của TPHCM. Đây là niềm vui lớn của bản thân, gia đình... “Niềm vui là lớn, vinh dự là có nhưng suy nghĩ, cảm xúc lớn nhất trong tôi lúc này cũng giống như những lần đã nhận nhiệm vụ trước đây, là sự trăn trở và lo lắng”, ông Trần Lưu Quang nói.

Theo Tân Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, ông trăn trở bởi vì nhiệm vụ giao cho TPHCM là rất lớn; lo lắng bởi vì sự kỳ vọng của các lãnh đạo, sự mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân TPHCM, sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả không chỉ về sự tăng trưởng của thành phố mà còn vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Ông bày tỏ, điều mà trăn trở và lo lắng nhất là chúng ta đã, đang và sẽ kết nối với nhau như thế nào để tạo thành sức mạnh. “Mong các đồng chí đừng nghĩ mình ở đâu đấy, dù là người TPHCM gốc, hay đến từ Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, mà thay vào đó là hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới, một không gian phát triển mới”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang mong muốn.

Tân Bí thư Thành ủy TPHCM cũng mong tiếp tục nhận ý kiến chỉ đạo sâu sát, sự đồng hành, chia sẻ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để TPHCM "vì cả nước, cùng cả nước" bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thịnh vượng và hạnh phúc. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, trong một ngày không xa sẽ cùng chia sẻ về những kết quả ban đầu của TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, ông Trần Lưu Quang là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều cương vị công tác của Trung ương và địa phương.

Ông Trần Lưu Quang là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả và sâu sát cơ sở. Trên các cương vị công tác, ông Trần Lưu Quang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng vào các thành tích, kết quả chung của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

“Việc ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị giao trọng trách Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với ông Quang. Bộ Chính trị tin tưởng, với kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác, ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy TPHCM và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”, Thường trực Ban Bí thư nhận xét.