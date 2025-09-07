Hà Nội

Chính trị

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

 Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 6/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của TP Đà Nẵng.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Lương Nguyễn Minh Triết (phải) và ông Phạm Đức Ấn (trái). Ảnh: Báo Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sau khi ông Nguyễn Văn Quảng được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976. Quê quán huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.

Ông Triết có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư công nghệ silicat.

Ông Triết từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại Thành Đoàn Đà Nẵng và sau đó giữ chức Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.

Năm 2013, ông Triết là Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Sau đó ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào tháng 10/2020, ông Triết được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 12/2020, ông Triết được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Tháng 1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tháng 1/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Từ ngày 1/7/2025, khi TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập thành lập TP Đà Nẵng mới, ông Lương Nguyễn Minh Triết được Trung ương chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Xã hội

Bí thư Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng phòng học thông minh 300 triệu đồng

Dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã trao tặng thầy và trò một phòng học thông minh trị giá 300 triệu đồng.

Sáng 5/9, hòa chung không khí phấn khởi, hân hoan, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục (1945 – 2025) và khai giảng năm học mới 2025 – 2026.

Đây là một trong những điểm cầu của TP Hải Phòng, kết nối trực tiếp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia – nơi diễn ra Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục (1945 – 2025) và Khai giảng năm học 2025 – 2026 chung của cả nước.

Chính trị

Ông Nguyễn Long Hải làm Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Long Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương.

Ngày 4/9, Đảng ủy các cơ quan Đảng TƯ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Long Hải.
Chính trị

Điều trăn trở của tân Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang

Tân Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trăn trở vì nhiệm vụ giao cho TPHCM rất lớn; lo lắng bởi sự mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn gần 14 triệu dân TPHCM.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vừa được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang
