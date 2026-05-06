Nguồn gốc vật thể bí ẩn từng bị nghi tàu của người ngoài hành tinh

Theo nghiên cứu mới, 3I/ATLAS - vật thể từng bị nghi là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh - là một sao chổi có nguồn gốc từ hệ hành tinh siêu lạnh.

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, các nhà khoa học cho biết vật thể liên sao 3I/ATLAS - sao chổi từng gây xôn xao dư luận vì bị nghi ngờ là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh - thực chất đến từ một hệ hành tinh siêu lạnh.

Để đi đến kết luận này, nhóm nghiên cứu từ Đại học Michigan (Mỹ) đã phân tích dữ liệu về 3I/ATLAS do hệ thống kính thiên văn vô tuyến ALMA (đặt tại sa mạc Atacama của Chile) thu thập và phát hiện ra điều đặc biệt.

Tỷ lệ Deuterium trên Hydro (D/H) trong nước của sao chổi 3I/ATLAS cao gấp 30 lần so với các sao chổi trong Hệ Mặt trời và gấp 40 lần so với các đại dương trên Trái đất.

D/H là một "dấu vân tay" hóa học cực kỳ quan trọng của các thiên thể, tiết lộ nhiều chi tiết liên quan đến thành phần và lịch sử của nó.

Việc nồng độ nước nặng (HDO) cao như vậy cho thấy sao chổi 3I/ATLAS phải sinh ra trong một đám mây khí và bụi cực kỳ lạnh, -243 độ C, trong một hệ hành tinh có lịch sử tiến hóa và điều kiện bức xạ hoàn toàn khác biệt so với Hệ Mặt trời của chúng ta.

Sao chổi 3I/ATLAS được chụp bởi hai kính viễn vọng không gian là Hubble và Juice. Ảnh: NASA/ESA.

Kết quả nghiên cứu này không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về 3I/ATLAS mà còn đem lại dữ liệu quý giá cách nước được vận chuyển và chế biến trong các môi trường hành tinh khác nhau.

Sao chổi 3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ ba từng được con người quan sát. Hai vật thể còn lại là sao chổi mang tên 1I/'Oumuamua được phát hiện vào năm 2017 và sao chổi 2I/Borisov được phát hiện vào năm 2019.

3I/ATLAS lần đầu được phát hiện vào tháng 7/2025 bởi kính viễn vọng ATLAS đặt tại Chile. Kể từ đó, các nhà thiên văn theo dõi quỹ đạo bất thường của vật thể bí ẩn này. 3I/ATLAS càng thu hút sự chú ý của công chúng hơn sau khi Giáo sư vật lý lý thuyết Avi Loeb tại Đại học Harvard (Mỹ) cho rằng, vật thể kỳ lạ và bí ẩn này không phải là sao chổi mà có thể là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

