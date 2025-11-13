Hà Nội

Kinh doanh

Giá rau xanh tăng mạnh, bà nội trợ "chóng mặt"

Giá rau xanh tại Hà Nội và TP HCM tăng gấp đôi, thậm chí 3 - 4 lần so với trước khiến nhiều bà nội trợ phải đắn đo khi mua.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Thời gian gần đây, giá rau xanh ở Hà Nội tăng mạnh, nhiều loại thậm chí đắt gấp 3 lần trước đó khiến bà nội trợ giật mình.

Tại nhiều khu chợ dân sinh ở Hà Nội, giá rau muống tăng gấp đôi từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng. Rau mồng tơi từ 5.000 - 8.000 đồng/mớ hiện tăng lên 15.000 - 20.000 đồng/mớ.

Đặc biệt, cà chua trở thành mặt hàng gây "sốc" khi tăng gấp 3–4 lần so với bình thường, nhiều nơi giá cà chua lên tới 60.000 - 65.000 đồng/kg.

ca-chua.jpg
Giá cà chua tăng 3-4 lần so với trước. Ảnh: Facebook

Chị Thanh (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết: "Tiền mua rau giờ còn nhiều hơn mua thịt. Trước đây, với 50.000 có thể mua được nhiều loại rau xanh, nhưng hiện chỉ được 1,2 mớ nhỏ. Dù đắt nhưng vẫn phải mua vì bữa ăn hàng ngày không thể thiếu rau xanh”.

Cô Hoa (ở xã Đại Thanh, Hà Nội) sửng sốt khi cà chua giá lên tới 60.000 đồng/kg. Trước đó, cô Hoa mua cà chua với giá chỉ 40.000 đồng/kg. Cô Hoa nói: "Giá đắt đỏ khiến tôi phải tính toán từng quả cà chua. Đắn đo mãi, tôi mới quyết định mua 0,5kg".

Không chỉ bà nội trợ, người bán cũng không vui vẻ gì khi phải bán rau giá đắt. Chị Tú, một người bán rau tại xã Thanh Trì (Hà Nội) chia sẻ: "Trời mưa liên tục khiến rau khan hiếm. Tôi cũng chỉ nhập được số lượng hạn chế, giá cũng tăng từng ngày. Giá rau tăng cao khiến tôi cũng khó bán. Nhiều hôm chán muốn nghỉ bán luôn".

rau-xanh.jpg
Nguồn cung khan hiếm đẩy giá rau xanh tăng mạnh. Ảnh: Suckhoedoisong

Không chỉ tại Hà Nội, giá rau củ ở TP HCM cũng tăng mạnh từ 40-60% so với cách đây 1 tuần. Tại chợ Phước Long (phường Tân Mỹ, TP HCM hơn 1 tuần nay, giá nhiều loại rau ăn lá tăng cao như rau cải 40.000 đồng/kg, rau muống 45.000 đồng/kg, rau dền 40.000 đồng/kg, cà chua 60.000 đồng/kg... trong đó nhiều loại tăng đến 50% so với trước đó.

Theo các tiểu thương, nguồn hàng về chợ đầu mối giảm mạnh, giá nhập vào đã cao, buộc người bán phải tăng giá.

Giá rau tăng gấp đôi so với trước khiến không ít gia đình phải cắt giảm lượng rau trong bữa ăn hằng ngày.

#Tăng giá rau xanh #Ảnh hưởng đến bà nội trợ #Biến động thị trường thực phẩm #Nguồn cung khan hiếm #Tác động giá cả đến tiêu dùng #Giá rau tại Hà Nội và TP HCM

