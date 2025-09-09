Hà Nội

Loại rau người Việt cho lợn ăn, giá tiền triệu ở Mỹ

Kinh doanh

Loại rau người Việt cho lợn ăn, giá tiền triệu ở Mỹ

Ở Việt Nam, rau khoai lang chỉ là một nguyên liệu giá rẻ, nhưng ở Mỹ lại được ví như “siêu thực phẩm” với mức giá lên tới 1 triệu đồng/kg. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Rau khoai lang là loại rau quen thuộc ở Việt Nam. Xưa kia, loại rau này thường chỉ dùng để làm thức ăn cho lợn. Ảnh: Internet
Rau khoai lang là loại rau quen thuộc ở Việt Nam. Xưa kia, loại rau này thường chỉ dùng để làm thức ăn cho lợn. Ảnh: Internet
Ngày nay, rau khoai lang được nhiều người ưa chuộng, chế biến thành các món ăn như xào, luộc. Ảnh: Dân Việt
Ngày nay, rau khoai lang được nhiều người ưa chuộng, chế biến thành các món ăn như xào, luộc. Ảnh: Dân Việt
Tại các khu chợ ở nước ta, mỗi bó rau khoai lang giá chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng. Ảnh: VOV
Tại các khu chợ ở nước ta, mỗi bó rau khoai lang giá chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng. Ảnh: VOV
Ít ai biết, đã có một "cơn sốt lá khoai lang" ở Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) và những nơi khác. Ảnh: Tiền phong
Ít ai biết, đã có một "cơn sốt lá khoai lang" ở Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) và những nơi khác. Ảnh: Tiền phong
Ở nước ngoài, loại rau dân dã này là nguyên liệu được săn lùng, sánh ngang với các loại "siêu thực phẩm" đắt đỏ. Ảnh: Nông sản Dũng Hà
Ở nước ngoài, loại rau dân dã này là nguyên liệu được săn lùng, sánh ngang với các loại "siêu thực phẩm" đắt đỏ. Ảnh: Nông sản Dũng Hà
Một số hãng thực phẩm của Trung Quốc bắt đầu phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ rau lang như trà hoặc mì. Ảnh: Internet
Một số hãng thực phẩm của Trung Quốc bắt đầu phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ rau lang như trà hoặc mì. Ảnh: Internet
Trên một số sàn thương mại điện tử xứ Trung, rau khoai lang có thể bán với giá gần 30 NDT/kg, tương đương hơn 100.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Trên một số sàn thương mại điện tử xứ Trung, rau khoai lang có thể bán với giá gần 30 NDT/kg, tương đương hơn 100.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Trong khi đó ở Mỹ, người tiêu dùng sẵn sàng chi đến 1 triệu đồng cho mỗi kg rau lang. Ảnh: Internet
Trong khi đó ở Mỹ, người tiêu dùng sẵn sàng chi đến 1 triệu đồng cho mỗi kg rau lang. Ảnh: Internet
Với người Mỹ, lá khoai lang được nằm trong danh sách thực phẩm nên ăn hàng ngày để “bảo vệ lá phổi” trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Internet
Với người Mỹ, lá khoai lang được nằm trong danh sách thực phẩm nên ăn hàng ngày để “bảo vệ lá phổi” trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Internet
Tại Mỹ, rau lang được mệnh danh là “nữ hoàng rau”, “siêu thực phẩm” bởi chúng ít calo, giàu chất xơ, canxi và vitamin...Ảnh: Internet
Tại Mỹ, rau lang được mệnh danh là “nữ hoàng rau”, “siêu thực phẩm” bởi chúng ít calo, giàu chất xơ, canxi và vitamin...Ảnh: Internet
#rau khoai lang #thực phẩm siêu cao cấp #giá rau khoai lang Mỹ #rau dân dã làm siêu thực phẩm #lợi ích sức khỏe rau khoai lang #rau khoai lang chế biến sâu

