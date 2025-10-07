Gia Lai tạm giữ hơn 2,5 tấn quả tươi không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện và tạm giữ hơn 2,5 tấn quả tươi các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường, gây lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh.

Mới đây, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an phường Bình Định tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh L.D 1 tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai.



Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra tại hộ kinh doanh. Ảnh DMS

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh nhiều loại quả tươi như táo, lựu, lê... với tổng số lượng hơn 2.500 kg, trị giá ước tính trên 50 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên được chứa, bảo quản trong kho lạnh của Hộ kinh doanh L.D 1. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh chưa xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, cũng như bất kỳ giấy tờ, tài liệu kèm theo hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hợp đồng hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nêu trên.

Nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hàng hóa bị thu giữ. Ảnh DMS

Hành động này thể hiện quyết tâm của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai trong việc đấu tranh chống thực phẩm bẩn, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, góp phần lập lại trật tự trong kinh doanh hàng nông sản, thực phẩm trên địa bàn.