Nghệ An phát hiện, tạm giữ 3 tấn đường cát nhập lậu

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền SHTT. ngày 16/9/2025, Đội QLTT số 11 đã tiến hành khám phương tiện vận tải hiệu Chenglong mang BKS 29H-565.28 do ông Vũ Văn Tuấn sinh năm 1990, cư trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh điều khiển.

Qua kiểm tra, Đội QLTT đã phát hiện trên phương tiện vận tải nêu trên có cất giấu 60 bao đường cát trắng hiệu Korach Sugar có xuất xứ từ Thái Lan, loại 50kg/bao với tổng khối lượng 3 tấn. Tại thời điểm khám ông Vũ Văn Tuấn chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá. Đội QLTT số 11 đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hoá nêu trên để xác minh, làm rõ.

Hình ảnh kiểm tra phương tiện.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 11 tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, chú trọng các sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng… qua đó, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm lậu, không đảm bảo chất lượng lưu thông trên địa bàn.