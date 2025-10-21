Gia Lai tạm dừng mọi hoạt động vận chuyển khách du lịch trên biển

Đây là nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra sau cuộc họp chỉ đạo công tác phòng-chống thiên tai và ứng phó với bão số 12 do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì vào sáng 21/10

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 12 Fengshen , tỉnh Gia Lai đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển khách du lịch trên biển để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, UBND các xã, phường ven biển và chủ tàu tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển khách du lịch trên biển. Ảnh ĐVCC

Đồng thời, yêu cầu các địa phương kiên quyết sơ tán người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao... Chủ động rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nhất là các hộ dân, khu dân cư sinh sống ở khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông, suối, taluy đường đã có dấu hiệu bị sạt trượt để tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn trước khi mưa lũ xảy ra, dứt khoát không để bị động, bất ngờ.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Ngư dân xã Phù Mỹ Bắc chủ động đưa thuyền thúng, ngư lưới cụ lên bờ chằng neo để tránh bão. Ảnh: ĐVCC

Hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, gia cố lồng bè, thu hoạch sớm nông, thủy sản để giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục thông tin về diễn biến bão, mưa lũ để nhân dân chủ động ứng phó. Đồng thời, tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân các kỹ năng nhận biết dấu hiệu nguy hiểm (lũ quét, sạt lở đất) và các biện pháp ứng phó cần thiết để tự bảo vệ...

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 12 Fengshen, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các xã, phường ven biển đã và đang chủ động tích cực triển khai nhiều biện pháp ứng phó, chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

