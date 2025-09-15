Hà Nội

Xã hội

Gia Lai tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 5 cán bộ để phục vụ điều tra

Liên quan tới vụ 5 cán bộ, đảng viên bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam phục vụ điều tra, Đảng ủy UBND tỉnh thống nhất tạm đình chỉ sinh hoạt đảng.

Hà Ngọc Chính

Ngày 15/9, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết, Đảng ủy UBND tỉnh đã thống nhất tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 5 cán bộ, đảng viên đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam phục vụ điều tra.

Theo ông Thương, đơn vị đang xin ý kiến các cơ quan liên quan để triển khai quy định xử lý về mặt đảng đối với những đảng viên này. Trong số đó, có một đảng viên trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh quản lý là ông Lê Đức Sáu (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai), các trường hợp còn lại thuộc Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh. Sở đang chờ Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo, công bố quyết định khởi tố chính thức sẽ xử lý các bước tiếp theo như khai trừ ra khỏi Đảng và buộc thôi việc đối với các đảng viên vi phạm.

cs.jpg
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an điều tra vụ án xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh và các đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cùng một số cán bộ, đảng viên thuộc Sở NN&MT tỉnh này để điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và đưa hối lộ" xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh và các đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra, ngày 17/8/2025, Cơ quan CSĐT đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với các ông: Trần Phước Phi (Giám đốc Ban Quản lý rừng Vĩnh Thạnh; sinh hoạt tại Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh); Lê Đức Sáu (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính tổng hợp - Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm); Đặng Bá Quang (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh – Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Đảng ủy Sở NN&MT tỉnh Gia Lai); Phan Thanh Kha (Kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh, sinh hoạt tại Chi bộ Hạt kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh).

Riêng các ông Phi, Quang, Bình, Kha bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ". Còn ông Lê Đức Sáu bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

