Gia Lai đưa 23 lô đất lên sàn, khởi điểm thấp nhất 1,5 triệu đồng/m2

Tỉnh Gia Lai chuẩn bị đưa 23 lô đất tại phường Hoài Nhơn Tây ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 1,5 triệu đồng/m2.

Ngày 30/10, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quy Nhơn cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 23 lô đất tại các khu dân cư (đợt 2 năm 2025) trên địa bàn phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 124,8m2 đến 137,5m2, mục đích sử dụng là đất ở đô thị, được giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá và thời hạn sử dụng lâu dài.

Giá khởi điểm được chia thành hai mức: 1,5 triệu đồng/m2 và 8,5 triệu đồng/m2, tương ứng tổng giá khởi điểm 21,02 tỷ đồng, với giá trị từng lô dao động từ 187 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng/lô.

Ảnh minh hoạ.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đến trước 17h ngày 19/11/2025, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quy Nhơn (37 Phan Đình Phùng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) và Ban Quản lý phường Hoài Nhơn Tây (130 Lê Hồng Phong, tổ dân phố Tấn Thạnh 1, phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Thời gian tổ chức phiên đấu giá vào 8h30 ngày 22/11/2025, tại Hội trường UBND phường Hoài Nhơn Tây (214 Bùi Đức Sơn, tổ dân phố Tấn Thạnh 1, phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Cuộc đấu giá được thực hiện theo hình thức kết hợp giữa bỏ phiếu gián tiếp và bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, với phương thức trả giá lên cho từng lô đất riêng biệt.