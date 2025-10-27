Phú Thọ sắp đấu giá 19 lô đất, khởi điểm 12 triệu đồng/m²

Trong tháng 11, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức đấu giá 19 lô đất ở tại phường Vĩnh Yên, giá khởi điểm thấp nhất là 12 triệu đồng/m².

Ngày 27/10, thông tin từ UBND phường Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất ở tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn.

Theo các thông báo số 166/TB-ĐG, 167/TB-ĐG và 168/TB-ĐG, các lô đất được chia thành hai nhóm và thực hiện đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp qua đường bưu chính.

Cụ thể, nhóm 1 gồm 7 lô đất, trong đó có 2 lô tại khu phố mới FAIRYTOWN và 5 lô tại khu đồng Thảy Nảy. Các lô có diện tích từ 91,12 m² đến 104,66 m², giá khởi điểm dao động 12 - 18 triệu đồng/m². Tổng giá khởi điểm hơn 8,35 tỷ đồng, tiền đặt trước từ 218,6 đến 343,4 triệu đồng/lô.

Nhóm 2 gồm 12 lô đất tại khu đấu giá và dịch vụ đồng Thảy Nảy, mỗi lô 100 m², giá khởi điểm 15 triệu đồng/m², tổng giá trị khoảng 18 tỷ đồng, tiền đặt trước 300 triệu đồng/lô.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 17/10 đến 31/10 (nhóm 12 lô) và đến ngày 4/11 (nhóm 7 lô). Người tham gia gửi hồ sơ và phiếu trả giá qua đường bưu chính đến Doanh nghiệp đấu giá Trung Quân (Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, phường Vĩnh Yên).

Kết quả đấu giá nhóm 12 lô sẽ được công bố lúc 8h ngày 5/11, nhóm 7 lô vào ngày 7/11, đều tại Hội trường UBND xã Thanh Trù (cũ).