Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Phú Thọ sắp đấu giá 19 lô đất, khởi điểm 12 triệu đồng/m²

Trong tháng 11, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức đấu giá 19 lô đất ở tại phường Vĩnh Yên, giá khởi điểm thấp nhất là 12 triệu đồng/m².

Hạo Nhiên

Ngày 27/10, thông tin từ UBND phường Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất ở tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn.

Theo các thông báo số 166/TB-ĐG, 167/TB-ĐG và 168/TB-ĐG, các lô đất được chia thành hai nhóm và thực hiện đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp qua đường bưu chính.

Cụ thể, nhóm 1 gồm 7 lô đất, trong đó có 2 lô tại khu phố mới FAIRYTOWN và 5 lô tại khu đồng Thảy Nảy. Các lô có diện tích từ 91,12 m² đến 104,66 m², giá khởi điểm dao động 12 - 18 triệu đồng/m². Tổng giá khởi điểm hơn 8,35 tỷ đồng, tiền đặt trước từ 218,6 đến 343,4 triệu đồng/lô.

img7003-17326905819671886020152.jpg
Ảnh minh hoạ.

Nhóm 2 gồm 12 lô đất tại khu đấu giá và dịch vụ đồng Thảy Nảy, mỗi lô 100 m², giá khởi điểm 15 triệu đồng/m², tổng giá trị khoảng 18 tỷ đồng, tiền đặt trước 300 triệu đồng/lô.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 17/10 đến 31/10 (nhóm 12 lô) và đến ngày 4/11 (nhóm 7 lô). Người tham gia gửi hồ sơ và phiếu trả giá qua đường bưu chính đến Doanh nghiệp đấu giá Trung Quân (Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, phường Vĩnh Yên).

Kết quả đấu giá nhóm 12 lô sẽ được công bố lúc 8h ngày 5/11, nhóm 7 lô vào ngày 7/11, đều tại Hội trường UBND xã Thanh Trù (cũ).

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Phú Thọ #đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu

Bài liên quan

Bất động sản

Hưng Yên sắp đấu giá 21 lô đất, khởi điểm hơn 14 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 21 lô đất ở phường Sơn Nam ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất hơn 14 triệu đồng/m2.

Ngày 26/10, thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu gián 21 lô đất để xây dựng nhà ở thuộc vị trí quy hoạch tại phường Sơn Nam.

Theo đó, các lô đất có diện tích 80 - 218 m2, với giá khởi điểm 14,5 - 21,6 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Quảng Trị đưa 65 thửa đất lên sàn, khởi điểm gần 205 triệu/thửa

Tỉnh Quảng Trị chuẩn bị tổ chức đấu giá 65 thửa đất ở tại xã Trường Ninh, khởi điểm thấp nhất gần 205 triệu/thửa.

Ngày 26/10, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Hà xác nhận, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 65 thửa đất ở tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, các thửa đất có diện tích từ 214,7m2 đến 565,4m2, giá khởi điểm dao động từ 204,891 triệu đồng đến 701,505 triệu đồng/thửa.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hà Nội đấu giá thành công 15 thửa đất, cao nhất là 117 triệu đồng/m2

TP Hà Nội vừa tổ chức đấu giá thành công 15 thửa đất tại khu Cổng Nội Tam Hiệp (xã Hát Môn), dự kiến thu về ngân sách Nhà nước khoảng 146 tỷ đồng.

Ngày 24/10, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Hát Môn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất tại khu Cổng Nội Tam Hiệp (xã Hát Môn, Hà Nội).

Tham dự phiên đấu giá có các thành viên trong Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất xã Hát Môn; đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và khách hàng tham gia đấu giá.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

6 sai lầm cần tránh khi cải tạo nhà

6 sai lầm cần tránh khi cải tạo nhà

Nhiều gia chủ kỳ vọng biến nhà cũ thành không gian sống tiện nghi hơn, song thực tế rơi vào cảnh “tiền mất, nhà vẫn xấu” vì mắc phải những sai lầm đáng tiếc.