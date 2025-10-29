Ninh Bình đưa 74 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m2

Tỉnh Nình Bình chuẩn bị đưa 74 lô đất tại Khu dân cư tập trung xã Giao Minh ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 8 triệu đồng/m2.

Ngày 29/10, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 74 lô đất tại Khu dân cư tập trung xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 71 - 142 m2, với giá khởi điểm 8 - 13 triệu đồng/m2.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 28/10 đến 17h ngày 12/11 tại trụ sở UBND xã Giao Minh; Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc; Phòng đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 03/11/2025; 04/11/2025 và 05/11/2025 (trong giờ hành chính) tại khu đất đấu giá xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 28/10 đến 17h ngày 12/11 vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức phiên đấu giá lúc 8h ngày 15/11 tại Hội trường Đảng ủy xã Giao Minh.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.