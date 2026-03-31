Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/6/2026

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2026 về việc gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.

Thiên Anh

Theo Quyết định, Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 được gia hạn thời hạn sử dụng đến hết ngày 30/6/2026.

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/6/2026.

Việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện.

Trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025, các trường hợp đã được cấp thể nhà báo thời hạn 2026 - 2030 thì sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4794/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định được ban hành căn cứ Căn cứ Luật Bảo chí năm 2016; căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà bảo; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Báo chí; Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan báo chí và những người được cấp Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Theo Báo Điện tử Chính phủ
