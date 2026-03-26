Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng làm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật

Tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trần Hải Quân đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Ủy viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/4/2026.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trao quyết định và phát biểu chúc mừng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trần Hải Quân bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng là một cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong công tác điều hành, quản lý báo chí.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trần Hải Quân đề nghị nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt đặc thù hoạt động của ngành Kiểm sát và của Báo Bảo vệ Pháp luật; cùng tập thể lãnh đạo Báo đoàn kết, giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, giúp việc cho đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đúng pháp luật, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh ngành Kiểm sát nhân dân.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trần Hải Quân cũng đề nghị nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng phát huy kinh nghiệm quản trị báo chí hiện đại, cùng Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật thúc đẩy đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí; xây dựng các sản phẩm báo chí chuyên sâu, có giá trị thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc, góp phần nâng cao vị thế của Báo Bảo vệ Pháp luật trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật Nguyễn Mạnh Hưng cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của tổ chức, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm; dốc sức cùng Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Đảng ủy và Tổng Biên tập Báo Báo vệ Pháp luật giao. Đồng thời nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, tăng cường hiệu quả truyền thông, góp phần xây dựng Báo Bảo vệ Pháp luật phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới.