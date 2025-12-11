Hà Nội

Bạch tuộc '7 chân' cực hiếm trôi dạt vào bờ biển Scotland

Giải mã

Bạch tuộc '7 chân' cực hiếm trôi dạt vào bờ biển Scotland

Một số người dân ở Scotland đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một con bạch tuộc "7 chân" cực hiếm gặp trôi dạt vào bãi biển địa phương.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Xác một con bạch tuộc "7 chân" đã được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển theo cửa sông Ythan gần Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Forvie, Newburgh, Aberdeenshire, Scotland.
Con bạch tuộc có kích thước khá ấn tượng. Chỉ riêng một xúc tu của nó đã dài khoảng 51 cm. Các nhà nghiên cứu cho rằng sinh vật biển sâu này là một cá thể cái.
Tiến sĩ Lauren Smith, nhà sinh vật học biển tại tổ chức nghiên cứu Saltwater Life, gọi đây là "một phát hiện phi thường". Bà cho hay cách con bạch tuộc trôi dạt vào bờ biển "là một điều bí ẩn".
Theo Tiến sĩ Lauren, con bạch tuộc "7 chân" có khả năng bị cá voi tấn công trước khi xác của nó trôi dạt vào bờ. Một khả năng khác là nó mắc lưới của ngư dân rồi bị ném trở lại biển. Ngoài ra, sinh vật biển sâu này cũng có thể đã bị mất phương hướng, tự bơi vào vùng nước nông rồi xác trôi dạt vào bờ biển.
Tiến sĩ Lauren biết thông tin về xác một con bạch tuộc "7 chân" sau khi được một người bạn gửi cho những bức ảnh chụp sinh vật biển sau này khi người ta phát hiện ra nó vào ngày 30/11.
Ban đầu, người ta suy đoán có có thể là một con mực khổng lồ (Architeuthis dux). Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, sinh vật trôi dạt vào bờ biển Scotland được xác định là Haliphron atlanticus. Loài này được xác định chính thức vào thế kỷ 19 và còn được gọi là bạch tuộc đốm hoặc bạch tuộc "7 chân".
Loài bạch tuộc trên được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới và ôn đới trên toàn thế giới, từ quần đảo Azores phía tây Bồ Đào Nha, Puget Sound ở tiểu bang Washington và Chatham Rise, New Zealand. Chúng thường sống ở vùng nước sâu hơn 500m. Trong khi con đực có kích thước khá nhỏ, chỉ dài khoảng 21 cm, con cái có thể đạt chiều dài cơ thể lên tới 4m.
Tâm Anh (theo Mail Online)
