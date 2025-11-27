Hà Nội

Chim cổ rắn quý hiếm xuất hiện ở Đồng Tháp, người dân lập tức bàn giao

Giải mã

Chim cổ rắn quý hiếm xuất hiện ở Đồng Tháp, người dân lập tức bàn giao

Một người dân ở xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp đã bắt được một con chim cổ rắn quý hiếm và tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 26/11, UBND xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận một cá thể "chim lạ" do bà Trần Thị Hoa (sinh năm 1957 thường trú tổ 2, ấp 16, xã Long Tiên) giao nộp. Trước đó, ngày 25/11, bà Hoa bất ngờ phát hiện con chim nặng khoảng 1,5 kg trong lúc ra thăm vườn. Ảnh: VOV.
Ngay sau khi bắt được con lạ, bà Hoa cho rằng đó có thể là loài chim quý hiếm nên đã trình báo và giao nộp cho chính quyền địa phương. Ảnh: baodongthap.vn.
Sau khi tiếp nhận từ người dân, ngay trong ngày 26/11, UBND xã Long Tiên làm thủ tục bàn giao cá thể chim quý hiếm trên cho Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu thuộc Cục Hậu Cần- Kỹ thuật (tức trại rắn Đồng Tâm-Quân Khu 9) để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn theo quy định. Ảnh: Nông nghiệp và Môi trường.
Theo cơ quan chức năng, cá thể “chim lạ” mà bà Hoa bắt được và giao nộp là chim cổ rắn hay còn gọi cô rắn (tên khoa học là Anhinga melanogaster). Ảnh: Trần Nguyễn Minh Quân.
Loài chim cổ rắn thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại thông tư số 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Người dân không được phép săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép. Ảnh: Trần Nguyễn Minh Quân.
Chim cổ rắn được đặt tên theo hình dáng cổ dài và mảnh dẻ giống như con rắn. Khi bơi, phần thân của chúng chìm dưới nước và chỉ để lộ chiếc cổ dài lên trên mặt nước nên nhìn khá giống con rắn. Ảnh: Kumaresan Chandrabose.
Cá thể chim cổ rắn có mỏ nhọn và sắc, dùng để đâm bắt cá, sải cánh rộng, lông màu đen pha nâu. Khi bay cánh chim dang rộng và thường đậu phơi nắng vì lông của nó không chống nước tốt như các loài khác. Ảnh: Farits Alhadi.
Theo các nhà khoa học, chim cổ rắn có thể sống 9 năm ở tự nhiên. Ảnh: Jen Wei.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Bảo tồn loài chim quý hiếm #Chim cổ rắn (Anhinga melanogaster) #loài chim quý hiếm

