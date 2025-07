Giá cá giống tăng mạnh

Tại nhiều cơ sở sản xuất cá giống ở TP Cần Thơ, giá cá sặc rằn giống (loại 120 – 150 con/kg) hiện dao động từ 160.000 – 180.000 đồng/kg, tăng mạnh so với mức 120.000 – 150.000 đồng/kg cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh: Cá sặc rằn

Các loại cá giống trê vàng, cá rô, cá chép cũng đang được bán với giá từ 100.000 – 140.000 đồng/kg (loại 100 – 150 con/kg), ghi nhận là mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Nguyên nhân giá tăng được cho là do chi phí đầu vào tăng, cùng với đó là nguồn cung con giống giảm. Một số loại cá như cá rô, sặc rằn năm nay khó sản xuất, tỷ lệ hao hụt cao do thời tiết bất lợi và dịch bệnh trong quá trình ươm dưỡng. Ngoài ra, nhiều hộ dân đã giảm sản xuất giống do thua lỗ trong các vụ trước.